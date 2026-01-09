Martín Demichelis y su familia debieron ser rescatados en el mar de Punta del Este.

Martín Demichelis, y su familia protagonizaron un dramático momento durante sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay. El ex DT de River y su familia debieron ser rescatados, tras ser arrastrados por las olas hacia el interior del mar.

Según se supo, la familia del exfutbolista se encontraba en la playa Laguna Escondida, ubicada en José Ignacio. Si bien las imágenes trascendieron en las últimas horas, el momento de tensión se vivió el pasado 31 de diciembre.

La información se dio a conocer este jueves en A la tarde (América TV), ciclo en el que no solo mostraron las imágenes, sino que reconstruyeron el minuto a minuto de un rescate. Según detalló Karina Mazzocco, el incidente ocurrió el pasado 31 de diciembre en una zona de Laguna Escondida, donde está terminantemente prohibido bañarse.

El DT y sus hijos aprovecharon el buen clima de la costa uruguaya para darse un chapuzón, sin embargo, se llevaron un susto enorme cuando la marea comenzó a arrastrarlos hacia el fondo.

El dramático episodio tuvo un milagroso desenlace gracias a dos guardavidas y surfistas fuera de servicio que advirtieron la situación y entraron a socorrerlos.

El lugar conocido como “Lago escondido” es una zona de mar abierto donde está prohibido ingresar al agua para bañarse, debido a las fuertes corrientes y la ausencia de puestos de guardavidas.