jueves 8 de enero 2026

A lo hecho, pecho

Tras confirmarse su separación de Martín Migueles, mirá cuál fue la primera reacción de Wanda Nara

En sus redes, la conductora se mostró con una actitud que despertó la atención de sus fans luego de que Yanina Latorre contara que su relación con el empresario llegó a su fin

Por Redacción Tiempo de San Juan
Wanda Nara siempre se renueva.

Wanda Nara siempre se renueva.

Horas después de que Yanina Latorre asegurara en sus historias de Instagram que Wanda Nara se había separado de Martín Migueles, la empresaria y conductora compartió en sus redes un collage de fotos que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la serie de imágenes, Wanda posó con distintos bikinis desde el interior de un living amplio y luminoso, dejando ver tanto su figura como los tatuajes que decoran sus brazos, abdomen y pelvis.

En una de las fotos, la conductora de Masterchef Celebrity eligió un bikini celeste claro y se mostró de pie, con el cabello rubio suelto y un collar delicado, adoptando una expresión relajada frente a la cámara. En otra toma, lució un bikini negro con textura, mientras que en la siguiente apostó por un diseño animal print en blanco y negro. Todas las imágenes fueron tomadas en el mismo ambiente de su departamento del Chateau Libertador, donde predominan un sofá de cuero marrón, mesas bajas y una gran lámpara colgante, bajo una iluminación cálida que realza los detalles del espacio.

Wanda Nara opt&oacute; por mostrar su colecci&oacute;n de bikinis

Wanda Nara optó por mostrar su colección de bikinis

Como parte de su actividad en redes, Wanda también compartió una postal desde el camarín de los estudios de Telefe. Allí, frente a un espejo de paredes rosadas decoradas con fotos enmarcadas, posó con un conjunto deportivo gris de pantalón ancho y top corto, llevando el cabello suelto y una botella térmica en la mano izquierda. El fondo del camarín muestra una silla de peluquería, un gran espejo y una mesa baja, completando la atmósfera de trabajo y rutina televisiva.

Aunque no hizo referencia directa a los rumores de separación, las publicaciones sugirieron una actitud de disfrute personal y bienestar, con Wanda enfocada en sí misma y en su presente laboral con la conducción de MasterChef Celebrity (Telefe) en medio de la turbulenta separación con el empresario. A pesar de todo esto todavía se siguen en las redes, por lo que la puerta a una segunda vuelta al amor en algunos días o semanas no sería una idea tan alejada de la realidad.

Si bien Yanina Latorre ya lo había adelantado en sus redes sociales, la confirmación oficial de esta separación llegó en boca de Maxi López, expareja de Wanda y padre de sus tres hijos varones. La revelación se produjo en vivo, durante la emisión de Sería Increíble (Olga), cuando la mañana del jueves Maxi compartió cómo se enteró de la separación.

Ante la pregunta de Nati Jota, López relató el momento exacto: “Ayer estaba en el house con los chicos, en Telefe, y me empiezan a put... por el celular. Y yo dije: ‘¿qué pasó?’. Empecé a ver reproche tras reproche, le pregunto si le pasaba algo y ella seguía...”. La tensión crecía y la presentadora de MasterChef Celebrity (Telefe) no parecía calmarse.

Desde Mar del Plata, Maxi López dio a conocer que Wanda Nara terminó su relación con Martín Migueles luego de las polémicas versiones de infidelidad (Sería Increíble – Olga)

Frente a la reacción de su exmujer, López decidió intervenir. “Le escribo: ‘Bueno, después paso y charlamos’. Era todo sin motivo. Entonces, en el corte que tenemos al medio del programa, pasé. Ella me autorizó a contarlo y me dijo: ‘No digas más esto porque no estoy más’”, aseguró, confirmando el final entre Wanda y Migueles. “Yo fui a hacerla bajar un cambio porque no había hecho nada, no sé. Entonces fui a ver qué había pasado”.

Consultado sobre si efectivamente se había terminado el vínculo entre Nara y el empresario, López fue contundente: “Sí, básicamente. En los porqués no me metí porque con eso ya estaba, sino que hablamos de otros temas para distraerla y cambiarle el humor. Ahí estaba una amiga, que la conozco y fue uno de los testigos de nuestro casamiento, así que le cambiamos un poco la onda y se le pasó”.

