Luciano Castro habló tras su infidelidad: "Escucharme me da mucha vergüenza"

Luciano Castro admitió su infidelidad con Sarah Borrell durante una estadía en España y calificó sus acciones como “patéticas”. El actor habló desde Mar del Plata para Intrusos (América TV) y reconoció el impacto que tuvo este episodio en su relación con Griselda Siciliani.

“Es patético, lo primero que me pasa me da vergüenza, escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético. Y es verme otra vez en el mismo lugar de explicar cosas. Está claro que hay un montón de cosas mías que tienen que ver con patrones que hay que mejorar”, expresó Castro.

El actor asumió su responsabilidad y describió cómo afrontó la conversación con su pareja. “Cuando le tuve que contar a Griselda, es patético, hay que reconocerlo. Es como que tengo la gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo”, declaró.

Acerca de la viralización del audio donde imita un acento español, Castro ironizó: “Todas esas cosas que uno cree que es chistoso es un pelotudo, pero está bien darse cuenta, es cuando te marcan un error, cuando te comes un viaje en la vida… a mí me sigue pasando, debo tener un montón de patrones que tengo que mejorar, que creo haber mejorado, pero no es así. Pero eso es muy personal, no soy analítico, no soy Rolón”.

No ocultó su incomodidad al referirse al audio que circuló en redes: “Lo vivo con vergüenza, imaginate que te escuchas hablando como el Zorro para caerle en gracia a una pendeja, sos un forro, sos patético. Y hay que superar la foto de la verga, lo mío ya es un nivel de pelotudismo enorme, no me bastó con aquello. Ese patetismo lo sentí, te soy sincero, no me cabe tirar la pelota afuera ni nada más de lo que te estoy diciendo”.

Consultado por su confesión a Siciliani tras la filtración, Castro subrayó la franqueza en el vínculo. “Yo con Griselda hablo claramente. Griselda juega en otra liga y piensa otra liga, y conmigo habla desde ese lugar. Yo no sabía nada, me contó ella, yo le conté y después fue una charla nuestra”, puntualizó.

Al ser interrogado sobre la posibilidad de un quiebre en la pareja, Castro rechazó las versiones sobre una supuesta “pareja abierta”. “No, yo la conozco mucho a Griselda, nuestra relación está basada en otras cosas, lo que pasa es que es muy difícil de explicar. Lo que pasa es que enseguida van a caer en que es una pareja abierta, un permitido, no, una mierda. Esto destruye algo que es importante en la pareja que es la confianza, el crédito, se te empiezan a acabar las fichas. Esto no resbala, esto jode. Por eso no sirve nada más que hacerse cargo de lo que hiciste”, respondió.

La voz de Griselda Siciliani

Por su parte, Griselda Siciliani contó ayer el momento en que se enteró del episodio. “Yo estaba viendo el video con todas las réplicas de Messi diciendo eso y de golpe me aparece la noticia: ‘Se filtra audio de Luciano Castro’. Y yo le pregunto a él, empezamos a leer y le digo: ‘¿Es cierto?’. Él me dice que sí, a lo que le respondo: ‘No, boludo, esto va a ser un quilombo’”, recordó la actriz.

Siciliani describió la dinámica de la relación: “Hay algo de eso en lo que nosotros tenemos cierta complicidad, quién es él, lo que le pasa, su síntoma neurótico… No tenemos ese vínculo en donde él necesite negarme nada porque yo no lo voy a retar porque se quiso levantar a una chica. Me parece lógico. A mí me duele profundamente, pero lo digo para que no parezca tan liviano, porque parece que a mí todo me resbala y la exposición pública no lo hace. Yo soy muy cuidadosa de eso”, explicó a Infobae.

Respecto a la honestidad como pilar del vínculo, Siciliani afirmó: “Él tiene como condición para estar conmigo, no mentir. Ya está, pasó”.

Sobre el audio que se transformó en meme, Siciliani opinó: “No entiendo tanto cómo funciona la prensa, pero pienso que si yo fuese una periodista de espectáculos, si me llega ese audio con ese nivel de meme, ¡me queman las manos! No sé lo que pasa, pero es genial el audio”, señaló entre risas. Agregó luego: “Yo preferiría no haberlo escuchado en mi vida. Ahora no puedo parar de repetirle a Luciano: ‘Buen día, guapa’”.

A pesar de la exposición, la actriz no minimizó el costo emocional de la situación: “Toda la situación es dolorosa. Estar expuesta me pone nerviosa. Todos los periodistas de espectáculos que me conocen saben que yo trato de no estar expuesta ni hablar de mi intimidad o la de nadie. No me interesa lo que digan de mí, trato de contestar, pero por supuesto hubiese preferido evitar conocer la intimidad de Luciano”, sostuvo, según Infobae.

Durante el escándalo, Siciliani buscó mantener la calma y proteger la privacidad desde Mar del Plata. Así lo transmitió también a Intrusos mediante la panelista Paula Varela: “Está todo re bien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos”, aseguró.

Las declaraciones de ambos remarcan que la sinceridad y la confianza han sido esenciales para enfrentar la exposición pública y reparar el daño. Los límites de la privacidad y el impacto en el vínculo se hicieron más visibles, desafiando la fortaleza y honestidad de la pareja ante el escrutinio mediático.

