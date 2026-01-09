Quién era el anciano que murió tras caer de su bicicleta en Capital

Conmoción por un anciano que falleció tras caer de su bicicleta en Capital . Se trata de Oscar Armando Jesús Ugalde, de 78 años, cuyo deceso generó numerosas expresiones de pesar en redes sociales, donde incluso trascendió una fotografía suya acompañada de mensajes de condolencias. “Mis más sentido pésame a la familia”, fue una de las frases más repetidas.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana sobre el Lateral de Circunvalación, en cercanías de la intersección con calle Salta, en Capital. En un primer momento se informó que el fallecimiento se habría producido como consecuencia de la caída, pero con el avance de la investigación se confirmó otro dato relevante.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, la autopsia determinó que Ugalde sufrió un shock cardiogénico (infarto) mientras circulaba en bicicleta. Esta descompensación provocó la caída y que quedara tendido sobre el asfalto. De esta manera, se estableció que la causa de muerte fue el ataque cardíaco y no el siniestro vial.

Tras el episodio, personal del 107 Emergencias trasladó al hombre a un centro de salud, donde los profesionales confirmaron que ya se encontraba sin signos vitales. Posteriormente, el cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

En el lugar trabajó personal de la comisaría jurisdiccional, efectivos de la División Criminalística de la Policía de San Juan y la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal en turno Nicolás Schiattino y su equipo.