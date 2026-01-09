viernes 9 de enero 2026

Policiales

Violento intento de fuga en Caucete: robó una casa, golpeó a un policía y fue arrestado

El hecho ocurrió a plena luz del día en Villa Etelvina. El sospechoso, de 21 años, fue reducido tras atacar a un efectivo durante el operativo y quedó imputado por varios delitos.

Redacción Tiempo de San Juan
image

Un episodio delictivo que escaló rápidamente en violencia alteró la tranquilidad de la siesta del martes en Caucete. Cerca de las 15 horas, un joven terminó detenido luego de ser sorprendido tras cometer un robo domiciliario y enfrentar de manera agresiva a la Policía en el momento de su captura.

El hecho se registró en la zona de Villa Etelvina, en inmediaciones de Ignacio de la Roza y Paula Albarracín de Sarmiento, área correspondiente a la Comisaría 37°. Todo comenzó cuando el propietario de una vivienda fue alertado por vecinos sobre la presencia de dos individuos que habrían ingresado a su casa para robar.

Al llegar al lugar, el damnificado encontró la puerta forzada y dio aviso inmediato a las autoridades. A partir de allí, personal policial desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar a uno de los presuntos autores del hecho, identificado como Máximo Daniel Moreta, de 21 años.

Durante el procedimiento, el joven se mostró hostil y se resistió a la aprehensión, agrediendo a un efectivo con golpes de puño y un cabezazo, lo que le ocasionó lesiones en el rostro y una mano. Pese al ataque, el personal logró reducirlo y ponerlo bajo custodia.

En un descampado cercano, los uniformados recuperaron los objetos sustraídos, que habían sido abandonados durante la fuga. Entre los elementos hallados se encontraban un televisor de 29 pulgadas, una pava eléctrica, ropa y varios pares de zapatillas.

Ante la gravedad de lo ocurrido, intervino el Ayudante Fiscal de turno y se activó el procedimiento de flagrancia bajo la órbita de la UFI correspondiente. El detenido quedó vinculado a una causa por robo agravado por efracción, resistencia a la autoridad y lesiones, mientras continúan las actuaciones judiciales.

