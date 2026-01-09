Rawson: detuvieron a un joven de 18 años por intento de robo en un remis

Un joven de 18 años fue detenido en Rawson luego de ser sorprendido mientras intentaba robar elementos del interior de un remis que se encontraba estacionado en la intersección de calles General Godoy y Quiroga, en Rawson.

El hecho ocurrió cuando el propietario del vehículo, un hombre de 70 años, advirtió la presencia del sospechoso dentro del rodado. Según relató, el joven intentaba sustraer un tarifador, una llave N°10 y un cutter, además de haber ocasionado daños en el vehículo antes de ser descubierto.

El detenido fue identificado de apellido Espina, de 18 años, domiciliado en el Loteo San Felipe, departamento Chimbas. Tras el llamado a la policía, efectivos arribaron rápidamente al lugar y procedieron a su aprehensión.

Intervino el Ayudante Fiscal, Dr. Cuk German, quien dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia por el delito de robo simple en grado de tentativa. Los elementos sustraídos fueron recuperados y restituidos a su legítimo dueño.