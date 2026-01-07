Insólito robo en Rawson: entró a una casa y se llevó hasta el bidet

Un vecino de Rawson vivió una escena inesperada al regresar a su casa durante la siesta del martes. Es que un delincuente había forzado una de las puertas de su casa y arrasado con todo lo que encontró a su paso, incluso con el bidet del baño.

Policiales Detuvieron en Rivadavia a un hombre con pedido de captura en Mendoza

De acuerdo a fuentes policiales, el episodio tuvo lugar en una vivienda del barrio 24 de Noviembre, propiedad de un hombre de 59 años, quien se encontraba ausente al momento del robo. Esa situación fue aprovechada por un ladrón de 25 años, que ingresó tras violentar el acceso a la casa.

El sospechoso fue identificado como Rodrigo Ezequiel Baigorria. Una vez dentro, el delincuente desvalijó la vivienda y se llevó una importante cantidad de elementos como herramientas, utensilios de albañilería y hasta elementos sanitarios, entre ellos una pala, una anchada, una tenaza, espátulas, un balde, una cuchara de albañil, una cinta métrica, teflón y el bidet.

Según relataron desde la fuerza, Baigorria cargó el botín en una bolsa negra y emprendió la huida rumbo a su barrio. Sin embargo, vecinos de la zona advirtieron la maniobra, lo vieron escapar y dieron inmediato aviso al 911.

Gracias a la rápida intervención del Comando Radioeléctrico Sur, el sospechoso fue interceptado y reducido antes de lograr escapar. El ladrón será juzgado por el Sistema de Flagrancia.