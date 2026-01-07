miércoles 7 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sacó todo

Insólito robo en Rawson: entró a una casa y se llevó hasta el bidet

El hecho ocurrió en el barrio 24 de Noviembre. El ladrón aprovechó que el dueño no estaba, desvalijó la vivienda y fue detenido tras el aviso de los vecinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.&nbsp;

Imagen ilustrativa. 

Un vecino de Rawson vivió una escena inesperada al regresar a su casa durante la siesta del martes. Es que un delincuente había forzado una de las puertas de su casa y arrasado con todo lo que encontró a su paso, incluso con el bidet del baño.

Lee además
tras varios dias de busqueda, la policia recupero una moto 0km robada en sarmiento
Investigación

Tras varios días de búsqueda, la policía recuperó una moto 0KM robada en Sarmiento
detuvieron en rivadavia a un hombre con pedido de captura en mendoza
Policiales

Detuvieron en Rivadavia a un hombre con pedido de captura en Mendoza

De acuerdo a fuentes policiales, el episodio tuvo lugar en una vivienda del barrio 24 de Noviembre, propiedad de un hombre de 59 años, quien se encontraba ausente al momento del robo. Esa situación fue aprovechada por un ladrón de 25 años, que ingresó tras violentar el acceso a la casa.

El sospechoso fue identificado como Rodrigo Ezequiel Baigorria. Una vez dentro, el delincuente desvalijó la vivienda y se llevó una importante cantidad de elementos como herramientas, utensilios de albañilería y hasta elementos sanitarios, entre ellos una pala, una anchada, una tenaza, espátulas, un balde, una cuchara de albañil, una cinta métrica, teflón y el bidet.

Según relataron desde la fuerza, Baigorria cargó el botín en una bolsa negra y emprendió la huida rumbo a su barrio. Sin embargo, vecinos de la zona advirtieron la maniobra, lo vieron escapar y dieron inmediato aviso al 911.

Gracias a la rápida intervención del Comando Radioeléctrico Sur, el sospechoso fue interceptado y reducido antes de lograr escapar. El ladrón será juzgado por el Sistema de Flagrancia.

Seguí leyendo

Tras publicaciones de Tiempo, reconocieron a un delincuente que abordaba adolescentes para robarles: fue condenado por tres hechos

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una "molotov"

Capital: se dio a conocer cuál sería la causa del impactante incendio en la casa del barrio SMATA

Mandan a la cárcel a los dos acusados del brutal crimen en el barrio Las Pampas

Una camioneta de Bomberos cayó a un zanjón en Albardón

La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar

Uno o más ladrones se robaron una moto del interior de una casa en Rivadavia

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en pocito, en 2024 se atrinchero y disparo contra la policia
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera
Educación

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

¿Llega la lluvia? Así estará el tiempo este miércoles en San Juan
Pronóstico

¿Llega la lluvia? Así estará el tiempo este miércoles en San Juan

Te Puede Interesar

Detuvieron en Rivadavia a un hombre con pedido de captura en Mendoza
Policiales

Detuvieron en Rivadavia a un hombre con pedido de captura en Mendoza

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras publicaciones de Tiempo, reconocieron a un delincuente que abordaba adolescentes para robarles: fue condenado por tres hechos
Judicial

Tras publicaciones de Tiempo, reconocieron a un delincuente que abordaba adolescentes para robarles: fue condenado por tres hechos

Tras varios días de búsqueda, la policía recuperó una moto 0KM robada en Sarmiento
Investigación

Tras varios días de búsqueda, la policía recuperó una moto 0KM robada en Sarmiento

Un semillero que pide cancha: quiénes son los 14 pibes que buscan ganarse un lugar en San Martín
Primera Nacional

Un semillero que pide cancha: quiénes son los 14 pibes que buscan ganarse un lugar en San Martín

La Subsecretaria de Trabajo de San Juan medió en varios conflictos laborales en el último año. 
Relevamiento

El mapa nacional de despidos, suspensiones y retiros: qué lugar ocupa San Juan y las empresas afectadas