viernes 2 de enero 2026

Estado de salud

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital

El siniestro fue por calle Brasil, al frente de Plaza La Joroba. La víctima tiene 80 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según manifestaron fuentes judiciales, este señor es de apellido Lucero y tiene 80 años. Sobre su parte médico expresaron que sufrió traumatismo encéfalo craneal (TEC) grave y politraumatismos.

Lucero intentó cruzar la calle, al parecer no por la senda peatonal, y fue embestido por un auto Honda que era conducido por un hombre, se desconoce la identidad. El señor golpeó contra el lado derecho del parabrisas del vehículo y cayó boca abajo contra el asfalto.

El anciano, que sería de la zona, fue trasladado inconsciente al Hospital Rawson; nosocomio en el cual se encuentra internado a la espera de la evolución en su salud. El caso recayó en manos de la UFI Delitos Especiales en turno.

