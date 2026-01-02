Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital

A primera hora de este viernes, un hombre de 80 años fue atropellado por un auto por calle Brasil en Capital. Producto del siniestro, el anciano terminó internado y su cuadro es muy delicado.

Según manifestaron fuentes judiciales, este señor es de apellido Lucero y tiene 80 años. Sobre su parte médico expresaron que sufrió traumatismo encéfalo craneal (TEC) grave y politraumatismos.

Lucero intentó cruzar la calle, al parecer no por la senda peatonal, y fue embestido por un auto Honda que era conducido por un hombre, se desconoce la identidad. El señor golpeó contra el lado derecho del parabrisas del vehículo y cayó boca abajo contra el asfalto.

El anciano, que sería de la zona, fue trasladado inconsciente al Hospital Rawson; nosocomio en el cual se encuentra internado a la espera de la evolución en su salud. El caso recayó en manos de la UFI Delitos Especiales en turno.