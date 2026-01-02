viernes 2 de enero 2026

En Chimbas

Se abalanzó sobre un auto para robar y terminó cayendo violentamente al asfalto, golpeado y esposado

El sujeto ingresó al auto estacionado en calle Mendoza, pero el conductor huyó. Como consecuencia, el asaltante abrió la puerta y cayó al asfalto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sujeto que quedó detenido luego de intentar robarle a un conductor en Chimbas y terminar cayendo desde el interior del vehículo al asfalto.

Un violento intento de robo se registró en Chimbas, sobre calle Mendoza, cuando un hombre se abalanzó sobre un auto estacionado y exigió las pertenencias del conductor. La reacción de la víctima provocó que el asaltante cayera del vehículo en movimiento, quedando golpeado y posteriormente esposado por la Policía.

Según información policial, el hecho ocurrió a las 19:30 del día pasado 31 de diciembre, aunque trascendió este viernes. Personal de la Unidad Operativa Centenario, Mariano Moreno y Chimbas Este realizaba recorridas preventivas por inmediaciones cuando fue comisionado por un operador del CISEM. El pedido de apoyo se originó a partir del aviso de un efectivo que se encontraba en la zona.

De acuerdo al testimonio de la víctima, mientras se hallaba estacionado sobre calle Mendoza, un hombre se abalanzó sobre su automóvil, abrió la puerta e ingresó al habitáculo exigiéndole que le entregara sus pertenencias. Ante esta situación, el conductor aceleró el vehículo y, al doblar hacia calle Oro, el presunto delincuente abrió la puerta y cayó violentamente sobre la capa asfáltica.

Minutos después, el sujeto fue aprehendido por personal policial en la intersección de calles Mendoza y Reconquista. En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal en turno, quien dispuso la realización del procedimiento de Flagrancia por el delito de robo simple en grado de tentativa.

El detenido fue identificado como Rubén Antonio Ponce, de 40 años, quien quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 17, a disposición de la Justicia.

