sábado 27 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Entró a un súper para robar dos botellas de fernet, lo pillaron y terminó preso

El caso tuvo algo muy particular, es que el ladrón primero cometió un robo y salió ileso. Su sed de delinquir siguió, volvió a ingresar y ahí lo atraparon.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 48 años terminó detenido este martes en La Plata luego de protagonizar un insólito intento de robo. El delincuente, que ya había logrado llevarse mercadería el día anterior sin ser detectado, regresó al mismo comercio para intentar repetir la maniobra, pero los empleados lo estaban esperando.

Lee además
imputaron al chiqui tapia y toviggino por una millonaria deuda previsional en la afa
Avanza la causa

Imputaron al "Chiqui" Tapia y Toviggino por una millonaria deuda previsional en la AFA
La expresidenta Cristina Kirchner sigue internada en el Sanatorio Otamendi.
Lenta recuperación

El nuevo parte médico de Cristina Kirchner revela por qué seguirá internada

El episodio ocurrió hace algunos días en el “Supermercado 520”, un autoservicio ubicado sobre la avenida 520, entre las calles 151 y 152, en la localidad de Melchor Romero. Según confirmaron fuentes policiales, el sujeto —identificado como Cristian Andrés V.— intentó ocultar entre sus ropas dos botellas de Fernet con el objetivo de llevárselas sin pagar.

Lo que el ladrón no tuvo en cuenta fue la memoria de los trabajadores. Gracias al sistema de videovigilancia interna, el personal del local reconoció al hombre como el mismo que el lunes pasado ya se había robado otras dos botellas de la misma bebida bajo la misma modalidad.

Al notar su presencia y ver que intentaba reincidir, los empleados decidieron no dejarlo pasar. Lo retuvieron dentro del establecimiento y llamaron de inmediato al 911.

Al llegar, los efectivos del Comando de Patrullas constataron el hecho y revisaron las filmaciones que aportó el dueño del negocio, un comerciante de 38 años.

Imputado y en libertad

El sospechoso, que se encuentra en situación de calle, fue trasladado a la Subcomisaría La Unión. Allí, la Justicia dispuso una serie de medidas.

Los medios locales indicaron que se le inició una causa por “hurto en grado de tentativa” y que el caso quedó en manos de la UFI N° 2 del Departamento Judicial La Plata. Tras el procedimiento legal, el magistrado interviniente dispuso su libertad bajo los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Comerciantes de la zona expresaron su malestar tras el hecho, asegurando que este tipo de “robos hormiga” son moneda corriente y que muchas veces deben exponerse físicamente para evitar las pérdidas ante la frecuencia de estos delitos.

Temas
Seguí leyendo

El kirchnerismo mendocino rompió con los intendentes y va por afuera del PJ en las elecciones

Catequesis, a marzo: el insólito error de la diputada libertaria Juliana Santillán en su mensaje por Navidad

Asesinan a cuchilladas a un joven en una pelea callejera: hay dos detenidos por el crimen

Tragedia en Navidad: una niña murió ahogada en una pileta domiciliaria

Violento episodio en Mendoza: investigan un femicidio seguido de suicidio por la muerte de una pareja

La ANMAT prohibió unos productos de limpieza por comprometer la seguridad sanitaria

ARCA subasta más de 30 celulares iPhone: cómo participar

Feriados 2026: confirman tres días no laborables y más fines de semana extralargos

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Los de ejemplares de gato andino, conocido también como fantasma de Los Andes, captados por trabajadores mineros en Iglesia. Imagen: Eco del Viento
Inesperado

El "fantasma de Los Andes" apareció en una zona de San Juan en la que no era buscado

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado
SMN

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado

 Imagen ilustrativa
Grave

Un exjefe de la Policía de San Juan fue asaltado en Rawson: le dieron un puntazo en el abdomen

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos
Siniestro vial

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos

Te Puede Interesar

Éxodo de sanjuaninos a Mendoza: las fiestas electrónicas que marcan el pulso del fin de año
Propuestas

Éxodo de sanjuaninos a Mendoza: las fiestas electrónicas que marcan el pulso del fin de año

Por Ana Paula Gremoliche
Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia
Un crack

Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos
A lo "Relatos Salvajes"

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

La postal infaltable: larga cola en el control de Las Flores
Data para viajeros

La postal infaltable: larga cola en el control de Las Flores

Un delivery se paró para confirmar un pedido y un motochorro, con arma en mano, lo asaltó
En Concepción

Un delivery se paró para confirmar un pedido y un motochorro, con arma en mano, lo asaltó