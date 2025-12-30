martes 30 de diciembre 2025

No aprende más

A principios de diciembre lo mandaron a la cárcel, a los días salió y volvió a robar; condenado otra vez

Se trata de Rodrigo Ferreyra. En el último episodio quedó grabado, sin salidas, no tuvo otra que firmar sentencia en un juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-30 at 09.02.25

Rodrigo Ferreyra volvió a quedar tras las rejas luego de reincidir en un hecho delictivo a pocos días de haber recuperado la libertad. El acusado, identificado como Alejandro Rodrigo Ferreyra Sosa, fue condenado nuevamente por el delito de robo, tras aceptar su responsabilidad en un juicio abreviado celebrado en el ámbito de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Procedimiento

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires
Procedimiento

Tres detenidos, entre ellos un menor, tras desvalijar una casa de Capital

Según consta en el legajo fiscal, el imputado fue hallado culpable del delito de robo en perjuicio de una mujer. El acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y la defensa derivó en una pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 09.02.22
Fiscal Juan Manuel G&aacute;lvez y el ayudante fiscal Juan Manuel Garc&iacute;a Castrill&oacute;n.

Fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón.

El hecho ocurrió el 24 de diciembre, en un amplio rango horario comprendido entre las 07:00 y las 21:30, cuando Ferreyra llegó a una vivienda ubicada en el barrio Buenaventura Luna, en Rawson, sobre calle Quiroga. Allí, rompió la puerta trasera e ingresó al domicilio, donde sustrajo numerosos elementos de uso personal y doméstico.

Los vecinos fueron claves, porque grabaron el hecho y mostraron quién fue el responsable.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 09.02.24
El juez Juan Gabriel Meglioli

El juez Juan Gabriel Meglioli

Entre los objetos robados se encontraban un auricular genérico con grabados de Hello Kitty, una plancha de pelo, una bucleadora y una depiladora eléctrica marca Philips, una batidora de mano, un mate con base metálica, una cartuchera de maquillaje y una freidora de aire. Parte del botín fue abandonado en el fondo de la vivienda y posteriormente recuperado por la víctima, aunque algunos efectos no pudieron ser hallados.

Importante

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Pronóstico

Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan

Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

Video

Más que lluvia, fue un chispeo de billetes: la verdad sobre el aparatoso siniestro en Albardón

Procedimiento

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires

Declaraciones

Mientras se suman las víctimas sanjuaninas, en La Serena afirman que el robo de vehículos cayó un 22% este verano

Susto en la noche

Lluvia copiosa, terreno resbaladizo y cuerdas: el complejo operativo para rescatar a los niños del cerro

Jamás contado

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse

Mega causa

Dos miembros de la banda de los "roba ruedas", condenados: una de las víctimas fue un juez federal