A principios de diciembre lo mandaron a la cárcel, a los días salió y volvió a robar; condenado otra vez

Rodrigo Ferreyra volvió a quedar tras las rejas luego de reincidir en un hecho delictivo a pocos días de haber recuperado la libertad. El acusado, identificado como Alejandro Rodrigo Ferreyra Sosa , fue condenado nuevamente por el delito de robo, tras aceptar su responsabilidad en un juicio abreviado celebrado en el ámbito de la UFI Delitos contra la Propiedad .

Según consta en el legajo fiscal, el imputado fue hallado culpable del delito de robo en perjuicio de una mujer. El acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y la defensa derivó en una pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo , que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial .

Fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón.

El hecho ocurrió el 24 de diciembre, en un amplio rango horario comprendido entre las 07:00 y las 21:30, cuando Ferreyra llegó a una vivienda ubicada en el barrio Buenaventura Luna, en Rawson, sobre calle Quiroga. Allí, rompió la puerta trasera e ingresó al domicilio, donde sustrajo numerosos elementos de uso personal y doméstico.

Los vecinos fueron claves, porque grabaron el hecho y mostraron quién fue el responsable.

El juez Juan Gabriel Meglioli

Entre los objetos robados se encontraban un auricular genérico con grabados de Hello Kitty, una plancha de pelo, una bucleadora y una depiladora eléctrica marca Philips, una batidora de mano, un mate con base metálica, una cartuchera de maquillaje y una freidora de aire. Parte del botín fue abandonado en el fondo de la vivienda y posteriormente recuperado por la víctima, aunque algunos efectos no pudieron ser hallados.