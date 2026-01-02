viernes 2 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Un hombre fue atropellado en pleno centro: fue trasladado de urgencia al hospital

El siniestro ocurrió en la esquina de General Acha y Brasil. Personal policial trabaja en la escena del hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-02 at 08.58.30

A primera hora de este viernes, 2 de enero, un hombre fue atropellado en el centro sanjuanino. El siniestro fue en la esquina de General Acha y Brasil, en Capital.

Lee además
Un hombre atacó a su esposa con una botella rota.
Violencia de género

Un hombre atacó a su esposa con el filo de una botella rota y terminó apresado por intento de femicidio
muere un hombre en sarmiento tras un accidente vial
Primera tragedia del año

Muere un hombre en Sarmiento tras un accidente vial

Según la primera información, el peatón estaba cruzando la calle cuando fue alcanzado por este vehículo marca Honda. El choque fue muy violento porque el herido cayó con violencia contra el asfalto.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 08.58.30 (1)

Según los testigos, el damnificado fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson y estaba inconsciente. Los vecinos también dijeron que es un hombre oriundo de la zona.

Fuentes del caso informaron que el señor quedó tendido boca abajo en la calle y muy herido. Se desconoce actualmente cuál es el estado de salud del señor atropellado.

Temas
Seguí leyendo

Condenaron al hombre de 71 años que tenía una licencia falsa en un contol vehicular en San Juan

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

Atrapan a un hombre que intentó robar un auto en Capital

Detuvieron a un hombre de Rawson por material de abuso y explotación sexual infantil

Héroes navideños: cinco jóvenes rescataron a un hombre atrapado en un violento incendio

Alertan sobre un hombre que ejerce como psicólogo en San Juan sin estar matriculado

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un auto termino dado vuelta tras chocar con un colectivo en pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado
Sarmiento

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado

Te Puede Interesar

El cambio de tránsito en distintos tramos de dos arterias de la Capital generan confunsiones y demandan el intenso trabajo de Monitores Urbanos.
Videonota

Pitidos y señas con los brazos, una constante en las calles de Capital que ahora son de una sola mano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Boletas de luz: desde enero de 2026 rige un nuevo régimen nacional de subsidios eléctricos y San Juan gestiona topes de consumo más altos y descuentos adicionales por su condición de zona cálida.
Energía eléctrica

San Juan y la luz en 2026: desde el EPRE explicaron qué cambia con el nuevo régimen de subsidios

La Selección Argentina de hockey sobre patines.
Hockey sobre patines

Argentina, la segunda mejor selección del mundo: quién la supera y cuáles son los clubes sanjuaninos mejores rankeados

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital
Estado de salud

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital