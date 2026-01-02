Un hombre fue atropellado en pleno centro: fue trasladado de urgencia al hospital

A primera hora de este viernes, 2 de enero, un hombre fue atropellado en el centro sanjuanino. El siniestro fue en la esquina de General Acha y Brasil, en Capital.

Según la primera información, el peatón estaba cruzando la calle cuando fue alcanzado por este vehículo marca Honda. El choque fue muy violento porque el herido cayó con violencia contra el asfalto.

Según los testigos, el damnificado fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson y estaba inconsciente. Los vecinos también dijeron que es un hombre oriundo de la zona.

Fuentes del caso informaron que el señor quedó tendido boca abajo en la calle y muy herido. Se desconoce actualmente cuál es el estado de salud del señor atropellado.