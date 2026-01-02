viernes 2 de enero 2026

Hockey sobre patines

Argentina, la segunda mejor selección del mundo: quién la supera y cuáles son los clubes sanjuaninos mejores rankeados

El informe, oficializado por World Skate, también confirma el enorme peso de San Juan: varios de sus clubes están entre los mejores del planeta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Selección Argentina de hockey sobre patines.

Argentina volvió a ratificar su lugar de privilegio en el hockey sobre patines mundial. De acuerdo al Ranking Mundial de Selecciones Nacionales y Clubes, el país se ubica como la segunda mejor selección del mundo, en ambas ramas, femenina y masculina. El listado fue confeccionado por el profesor Fernando Castro, a través del sitio especializado rinkhockey.net, y luego oficializado por World Skate, el máximo ente rector de la disciplina.

El dato no solo refleja el presente competitivo de la Selección Argentina, sino que también expone una constante histórica: San Juan sigue siendo el corazón del hockey nacional, con una fuerte presencia en los rankings de clubes a nivel global.

Selecciones: España manda, Argentina responde

En el ranking femenino de selecciones, España lidera la tabla, mientras que Argentina aparece como su principal escolta, superando a potencias como Portugal, Chile e Italia. La ubicación reafirma la regularidad del seleccionado argentino, protagonista permanente en Copas del Mundo y torneos internacionales.

El escenario se repite en la rama masculina. España vuelve a ocupar el primer puesto y Argentina se consolida segunda, por delante de Portugal y Francia. La diferencia de puntos es mínima y confirma que la Albiceleste se mantiene en la elite, no solo a nivel mayor, sino también en las distintas categorías formativas que nutren el ranking.

Clubes femeninos: San Juan, en la primera línea mundial

El ranking de clubes femeninos está dominado por equipos europeos, pero San Juan pisa fuerte entre los mejores del planeta.

Social San Juan, UVT y Concepción Patín Club se meten dentro del top 10 mundial, un logro que pocas ciudades pueden exhibir. A ellos se suman Atlético Argentino, SEC, Aberastain, Unión y Bancaria, todos posicionados entre los 30 clubes más destacados del mundo.

Clubes masculinos: UVT, el mejor sanjuanino del ranking

En el ranking masculino de clubes, el liderazgo es europeo, con Benfica, Sporting CP y Barcelona en los primeros puestos. Sin embargo, UVT aparece como el club sanjuanino mejor ubicado, dentro del top 25 mundial, codeándose con las grandes potencias del Viejo Continente.

También figuran entre los mejor rankeados Concepción PC, Olimpia, Richet y Zapata, Banco Hispano, Social San Juan, Centro Valenciano y Lomas de Rivadavia, lo que vuelve a marcar el peso específico de San Juan en el mapa global del hockey sobre patines.

Dejá tu comentario

