San Juan y lo que dejó el fútbol en 2025: un año de extremos entre sueños rotos, descenso y una alegría eterna

El 2025 quedará marcado como uno de los años más intensos y contrastantes del fútbol sanjuanino. Un calendario cargado de ilusiones, frustraciones y festejos que tuvo a Sportivo Desamparados , San Martín y Unión de Villa Krause como protagonistas, cada uno desde su propia realidad, pero todos atravesados por un presente que costó. El repaso.

Para Desamparados , el año fue una verdadera montaña rusa de emociones. El 9 de febrero de 2025 parecía ser el día señalado para volver al Federal A. El Puyutano realizó una campaña épica, de esas que vuelven a enamorar al hincha y movilizan a toda una provincia. Con un plantel competitivo, una base de juveniles hambrientos, referentes de jerarquía y un arquero como Real que sostuvo al equipo en los momentos clave, el sueño estuvo más vivo que nunca. La final ante Ben Hur, en Pergamino, reunió todos los condimentos: ilusión, nervios y una marea verdiblanca que recorrió más de 900 kilómetros para estar en el tablón de La Perla del Norte. Fueron cerca de 2.500 hinchas los que coparon la ciudad bonaerense y protagonizaron uno de los banderazos más impactantes del año, con historias que rozaron lo increíble, como la del fanático que salió caminando desde Rivadavia. Sin embargo, el fútbol también tiene estas cosas: la derrota 1-0 y el ascenso se escapó en el último suspiro .

image

Ese golpe marcó un quiebre. Luis “Piti” Murúa dejó su cargo y, en agosto, el club vivió un proceso electoral que renovó esperanzas. Martín Sassul asumió la presidencia con el respaldo de casi el 70% de los votos y la promesa de revivir a Desamparados, rodeado por nombres fuertes del mundo víbora como Lucas Ceballos, Silvio Prieto y Emanuel Guirado al frente del proyecto deportivo. Sin embargo, el cierre del año fue durísimo. La eliminación ante Peñaflor en el Serpentario y, semanas después, la final del Clausura perdida por penales frente a Unión terminaron de convertir el 2025 en un año tan intenso como doloroso para el pueblo puyutano.

image

En paralelo, San Martín transitó un camino tan ambicioso como frustrante. El regreso a Primera División había despertado una ilusión enorme, pero el año terminó definido por la irregularidad. El ciclo comenzó con la salida de Raúl Antuña, el DT del ascenso, y la llegada de Leandro “Pipi” Romagnoli, una apuesta fuerte de la dirigencia para consolidar al equipo en la máxima categoría. Hubo momentos de buen fútbol, triunfos importantes en Concepción y nombres de peso, pero el lastre de una floja primera mitad fue imposible de levantar. El Verdinegro pagó caro los puntos perdidos al inicio, los cambios constantes y la falta de gol en partidos clave.

image

El desenlace fue tan dramático como definitivo. En la última fecha, San Martín dependía de sí mismo para salvarse, pero cayó 4-2 ante Aldosivi en el Minella y consumó el descenso a la Primera Nacional. Así, el 2025 quedó grabado a fuego: el plante quedó hundido por errores propios que obligan ahora a una profunda reconstrucción.

image

La contracara absoluta del año fue Unión de Villa Krause. El Azul fue el gran dominador del fútbol local y firmó un 2025 perfecto, histórico e inolvidable. En julio, se consagró campeón del Apertura y cortó una sequía de 21 años sin títulos oficiales tras vencer a Colón Junior en el Bicentenario. En diciembre, redobló la apuesta con una final épica ante Desamparados: perdía 2-0, lo empató en los 90 minutos y se quedó con el Clausura por penales. Al ganar ambos torneos, se consagró Súper Campeón Oficial 2025 y sumó su séptima estrella en la Liga Sanjuanina.

image

Con Luciano Riveros como goleador y mejor jugador del año, y Eduardo “Cachilo” Magallanes como el cerebro de un equipo intenso y ganador, Unión rompió un maleficio de más de dos décadas y se convirtió en el símbolo de la alegría futbolera de la provincia.

image

Así fue el 2025 para los equipos sanjuaninos: un año de emociones fuertes, donde el fútbol volvió a demostrar que puede ser tan injusto como maravilloso.. Sin duda habrá tiempo de revancha y para seguir marcando el camino de la gloria en el populoso pueblo azul.