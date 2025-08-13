miércoles 13 de agosto 2025

Sentido de pertenencia

Se fueron como ídolos y quieren volver como salvadores: Prieto, Guirado y Ceballos, el tridente que se dice presente en las elecciones de Desamparados

Identidad y experiencia. Los ex jugadores integran la lista 'Mas Verde' que encabezará Martín Sassul en las próximas elecciones del Puyutano. Desde la otra vereda, pero con las ganas de cambiarle la cara al club y aportarle ese granito de sentido de pertenencia para este nuevo Desamparados. El video.

Por Antonella Letizia
Desamparados presentó la lista de sus ídolos. 

Sportivo Desamparados se encuentra en pleno recambio y este viernes se realizarán las elecciones para elegir nuevas autoridades. En la lista de Martín Sassul, aparecen tres ídolos del club: Silvio Prieto, Emanuel Guirado y Lucas Ceballos, quienes hasta hace poco vistieron los colores como jugadores y hoy lo hacen desde la otra vereda para devolverle la ilusión al hincha del Víbora. Sus declaraciones a Tiempo de San Juan.

image
Junto a Martín Sassul aparece Emanuel Guirado, Lucas Ceballos y Silvio Prieto.

Martín Sassul encabeza la lista 'Mas Verde' que se presentará a las elecciones de Desamparados este viernes. La sorpresa -y no tan-, es que en la mesa de la conferencia de prensa que se realizó este miércoles, también se sentaron sus aliados y quienes trabajarán para este nuevo Víbora: Silvio Prieto, Emanuel Guirado y Lucas Ceballos. El tridente, que le aportó mucho al club desde su lugar, cruzaron la vereda para colaborar con su granito de arena desde su experiencia. Con amor y mucho sentido de pertenencia.

"Es una oportunidad muy linda de devolverle al club todo lo que me brindó como jugador. Es aportar desde donde a uno le toque, darle una mano para que mejoren un poco las cosas y bridarle a los chicos herramientas para que puedan seguir creciendo", comenzó relatando Lucas Ceballos, el ex jugador que decidió colgar los botines en febrero de este año. además, expresó: "Hace poquito dejé de jugar y había pensado este año no hacer nada, pero por ahí los tiempos que uno planea no suceden a veces; las ganas de participar y darle una mano desde otro lugar al club están".

Por su parte, Emanuel Guirado, el ex arquero que se alejó de las canchas en 2019, pero después pasó por la dirección del equipo de Primera División del club, aportó: "Creo que todo se puede mejorar y por eso decidimos, que por la experiencia que habíamos vivido cuando estuvimos adentro, crear esta dirección deportiva. Siempre es importante estar organizado y salir a mirar jugadores en el interior de la provincia y en la B Local donde también hay buenos valores y hay que buscarlos.

image

Por último, Silvio Prieto, el pibe '10' e ídolo máximo del club Víbora, le puso un moño a esta iniciativa de devolverle la ilusión al hincha de Desamparados: "Es un desafío grande y por ahí te genera esa adrenalina de poder estar a la altura. Yo tuve la suerte de tener a grandes formadores, y queremos darle todas las herramientas a los chicos para que se puedan desarrollar en esto tan lindo como es el fútbol. Han sido días agitados, turbulentos y lo que genera esto me había pasado pocas veces cuando era jugador. Estoy con muchas ganas de afrontar este desafío, cerró.

image

¿Cuándo son las elecciones en Sportivo Desamparados?

El club fijó la fecha de su Asamblea General Ordinaria: será el viernes 15 de agosto, a las 20 en primera convocatoria y a las 21 en segunda, en su sede de calle Esteban Echeverría. Tras meses de incertidumbre y mandato vencido, los socios finalmente podrán elegir a las nuevas autoridades que tomarán las riendas de una institución golpeada por la crisis deportiva, económica y dirigencial.

