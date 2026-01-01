Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa
El reencuentro ocurrió tras una investigación de la Brigada Norte, que logró recuperar al animal robado en Capital y devolverlo a su familia justo antes de Año Nuevo. El emotivo momento quedó registrado en un video difundido por fuentes policiales.
El comienzo del 2026 trajo una historia que conmueve. Luego de 15 días de angustia y búsqueda, la Brigada de Investigaciones Norte logró recuperar a Duque, un perro raza dogo de apenas seis meses que había sido robado en Capital de San Juan y cuya desaparición había sido denunciada en la Comisaría Segunda.
Según informaron fuentes policiales este jueves 1 de enero, los investigadores siguieron distintas pistas hasta concretar un allanamiento en una vivienda del barrio Laprida, en Chimbas. Allí encontraron al animal y también a los presuntos autores del robo, quienes se movilizaban en un remis y lo tenían en su poder al momento del procedimiento.
Duque fue hallado en buen estado de salud y rápidamente identificado por una característica clave: una mancha negra sobre la ceja izquierda, detalle que había sido aportado en la denuncia inicial. Tras las actuaciones de rigor, el perro fue restituido a su dueña.
La investigación estuvo a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, dirigida por el fiscal Cristian Catalano. El emotivo cierre llegó justo antes de Año Nuevo, cuando Duque volvió a su hogar. El video del reencuentro, difundido por la Policía, muestra el instante en que el animal reconoce a su familia y se transforma en un símbolo inesperado de alivio y esperanza para empezar el 2026.