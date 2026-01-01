jueves 1 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡El primer milagro del 2026!

Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa

El reencuentro ocurrió tras una investigación de la Brigada Norte, que logró recuperar al animal robado en Capital y devolverlo a su familia justo antes de Año Nuevo. El emotivo momento quedó registrado en un video difundido por fuentes policiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El comienzo del 2026 trajo una historia que conmueve. Luego de 15 días de angustia y búsqueda, la Brigada de Investigaciones Norte logró recuperar a Duque, un perro raza dogo de apenas seis meses que había sido robado en Capital de San Juan y cuya desaparición había sido denunciada en la Comisaría Segunda.

Lee además
en ambiente respondieron: un aguilucho, ¿puede llevarse un perro?
Impacto en Santa Lucía

En Ambiente respondieron: un aguilucho, ¿puede llevarse un perro?
Rocky, el perro que, según la denuncia pública, fue atrapado por un aguilucho.
Denuncia pública

Inesperado: aseguran que en Santa Lucía un aguilucho se llevó volando a Rocky, un perro caniche

Según informaron fuentes policiales este jueves 1 de enero, los investigadores siguieron distintas pistas hasta concretar un allanamiento en una vivienda del barrio Laprida, en Chimbas. Allí encontraron al animal y también a los presuntos autores del robo, quienes se movilizaban en un remis y lo tenían en su poder al momento del procedimiento.

image

Duque fue hallado en buen estado de salud y rápidamente identificado por una característica clave: una mancha negra sobre la ceja izquierda, detalle que había sido aportado en la denuncia inicial. Tras las actuaciones de rigor, el perro fue restituido a su dueña.

La investigación estuvo a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, dirigida por el fiscal Cristian Catalano. El emotivo cierre llegó justo antes de Año Nuevo, cuando Duque volvió a su hogar. El video del reencuentro, difundido por la Policía, muestra el instante en que el animal reconoce a su familia y se transforma en un símbolo inesperado de alivio y esperanza para empezar el 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2006806681632780368&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

A 4 años del femicidio de Yoselí en Sarmiento, el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana

Indignación en Rivadavia: en segundos robaron $100.000 en ropa del interior de un auto

Del fenómeno de las amenazas de bomba a las estafas fuera de serie, lo más insólito que dejó el 2025

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Dos abuelas fueron atacadas por encapuchados en su casa en Pocito y sufrieron el robo de $3.000.000 y joyas

Choque en Capital: un motociclista resultó gravemente herido tras impactar contra una camioneta

Alarma y caos en Pocito por un auto que terminó envuelto en llamas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Quedaron a pie

Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz

Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad video
Resiliencia

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Así quedó el auto que ardió.
Siniestro

Alarma y caos en Pocito por un auto que terminó envuelto en llamas

Te Puede Interesar

Las imágenes de Yoselí, víctima del femicidio el 1 de enero de 2022. video
Efeméride

A 4 años del femicidio de Yoselí en Sarmiento, el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana
Comando Urbano

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana

Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa
¡El primer milagro del 2026!

Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026
En el Rawson

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026