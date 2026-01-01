Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa

El comienzo del 2026 trajo una historia que conmueve. Luego de 15 días de angustia y búsqueda, la Brigada de Investigaciones Norte logró recuperar a Duque, un perro raza dogo de apenas seis meses que había sido robado en Capital de San Juan y cuya desaparición había sido denunciada en la Comisaría Segunda.

Según informaron fuentes policiales este jueves 1 de enero, los investigadores siguieron distintas pistas hasta concretar un allanamiento en una vivienda del barrio Laprida, en Chimbas. Allí encontraron al animal y también a los presuntos autores del robo, quienes se movilizaban en un remis y lo tenían en su poder al momento del procedimiento.

image

Duque fue hallado en buen estado de salud y rápidamente identificado por una característica clave: una mancha negra sobre la ceja izquierda, detalle que había sido aportado en la denuncia inicial. Tras las actuaciones de rigor, el perro fue restituido a su dueña.

La investigación estuvo a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, dirigida por el fiscal Cristian Catalano. El emotivo cierre llegó justo antes de Año Nuevo, cuando Duque volvió a su hogar. El video del reencuentro, difundido por la Policía, muestra el instante en que el animal reconoce a su familia y se transforma en un símbolo inesperado de alivio y esperanza para empezar el 2026.