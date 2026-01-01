Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Un vecino de Concepción, Capital tuvo el peor arranque del año 2026. Uno o más ladrones entraron a robar a su casa mientras él festejaba en otro lado. Cuando volvió a primera hora de este jueves se encontró con esta imagen desalentadora.

Fuentes policiales dijeron a este diario que el hecho ocurrió en el lapso de las 23 horas del miércoles y las 6 de este jueves. Cuando el dueño de la vivienda -ubicada en la esquina de Corrientes y Tucumán- volvió, se encontró una ventana destruida.

Al ingresar vio todo desordenado y dio aviso al 911. Al lugar arribó personal de comisaría 2da y por lo que pudo denunciar el damnificado, de 35 años, le sustrajeron una bicicleta mountain bike rodado 29, tres pares de zapatillas, gran cantidad de ropa, un bolso ADIDAS y perfumes de alto valor.

Los efectivos hicieron recorridas en la zona para dar con el o los malvivientes o para dar con los autores del hecho, pero no fueron hallados. La franja horaria del robo es extensa, ya que la víctima dijo que se fue de su casa a las 23 horas, aproximadamente; y volvió cerca de las 6 de este jueves 1 de enero.

La investigación policial quedó en manos de comisaría 2da junto a la UFI Delitos Contra la Propiedad en turno.