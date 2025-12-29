Allanaron la casa de la madre del dueño de Sur Finanzas y otras propiedades

La jueza federal María Servini ordenó este lunes múltiples allanamientos en una causa que investiga a una veintena de casas de cambio, entre ellas la financiera Sur Finanzas , de Ariel Vallejo, por maniobras ilegales con la compra de unos 1400 millones de dólares en 2023, cuando regían restricciones cambiarias, en el gobierno de Alberto Fernández.

Los procedimientos se dispusieron en la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense y uno de los domicilios allanados fue la casa de la madre de Vallejo en Banfield. Se investigan maniobras con la compra de dólar a valor oficial y se ordenaron unos 60 procedimientos, según explicaron a Infobae fuentes judiciales.

Vallejo está imputado en otra causa penal que tramita en la Justicia de Lomas de Zamora por supuesto lavado de activos y su financiera está vinculada a la AFA y clubes de fútbol por contratos de sponsoreo y préstamos.

Servini investiga maniobras ilegales con la compraventa de alrededor de 1.400 millones de dólares durante 2023, antes de las elecciones, cuando regían fuertes restricciones cambiarias.

Los procedimientos alcanzaron a casas de cambio, bancos y particulares en busca de documentación sobre compra de dólares a precio oficial entre enero y octubre de 2023.

Uno de los allanamientos se realizó en Banfield, en el domicilio de la madre de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas, firma que figura entre las principales investigadas. En ese lugar, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) buscaron teléfonos celulares y documentación vinculada a las maniobras bajo sospecha.

La causa se originó a partir de una denuncia que detectó que al menos 18 casas de cambio operaron a través de dos bancos para acceder a grandes volúmenes de dólares al tipo de cambio oficial, sin justificación económica suficiente. “Por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, se pondría en crisis su origen y licitud”.

La hipótesis central de la investigación es la existencia de un esquema de fraude conocido como “rulo” cambiario, mediante el cual se compraban dólares al valor oficial que luego eran revendidos a un precio mucho más alto, ya sea a otras entidades financieras o en el mercado informal, utilizando una compleja red de intermediarios.

La Justicia busca ahora reconstruir el circuito completo del dinero, determinar el rol de cada uno de los involucrados y establecer si existió lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Federal y se buscaron computadoras, teléfonos y documentación vinculada a esa operatoria.

Se sumaron a los ordenados también este lunes por el juez federal Sebastián Casanello en otra causa por “rulo” cambiario que involucra a Elías Piccirillo, el ex marido de la vedete Jésica Cirio. En este caso se allanaron domicilios de inspectores del Banco Central y se libró una orden de presentación al organismo en busca de documentación.

Esta última investigación se abrió a raíz del hallazgo de conversaciones vinculadas a la operatoria de entidades financieras y no financieras en maniobras con la compra de dólar oficial, y se investiga también a inspectores del Banco Central cuyos domicilios allanó este lunes el juez Casanello, a pedido del fiscal federal Franco Picardi. Esta prueba se encontró mientras se investigaba a Piccirillo en otra causa penal por el presunto armado de un operativo policial para incriminar a un acreedor en una causa por droga y evitar pagarle así una deuda.

