lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Allanaron la casa de la madre del dueño de Sur Finanzas y otras propiedades

Los procedimientos se dispusieron en la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense y uno de los domicilios allanados fue la casa de la madre de Vallejo en Banfield. Se investigan maniobras con la compra de dólar a valor oficial y se ordenaron unos 60 procedimientos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La jueza federal María Servini ordenó este lunes múltiples allanamientos en una causa que investiga a una veintena de casas de cambio, entre ellas la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, por maniobras ilegales con la compra de unos 1400 millones de dólares en 2023, cuando regían restricciones cambiarias, en el gobierno de Alberto Fernández.

Lee además
El Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
Las pruebas

"Chiqui" Tapia, ¿con más problemas?: sacan a la luz una investigación sobre fondos que la AFA habría desviado a Estados Unidos por US$42.000.000
los papa noel y la casa arcoiris: lo que dejo la navidad sanjuanina en las redes
Videos

Los Papá Noel y la casa "arcoíris": lo que dejó la Navidad sanjuanina en las redes

Los procedimientos se dispusieron en la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense y uno de los domicilios allanados fue la casa de la madre de Vallejo en Banfield. Se investigan maniobras con la compra de dólar a valor oficial y se ordenaron unos 60 procedimientos, según explicaron a Infobae fuentes judiciales.

Vallejo está imputado en otra causa penal que tramita en la Justicia de Lomas de Zamora por supuesto lavado de activos y su financiera está vinculada a la AFA y clubes de fútbol por contratos de sponsoreo y préstamos.

Servini investiga maniobras ilegales con la compraventa de alrededor de 1.400 millones de dólares durante 2023, antes de las elecciones, cuando regían fuertes restricciones cambiarias.

Los procedimientos alcanzaron a casas de cambio, bancos y particulares en busca de documentación sobre compra de dólares a precio oficial entre enero y octubre de 2023.

Uno de los allanamientos se realizó en Banfield, en el domicilio de la madre de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas, firma que figura entre las principales investigadas. En ese lugar, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) buscaron teléfonos celulares y documentación vinculada a las maniobras bajo sospecha.

La causa se originó a partir de una denuncia que detectó que al menos 18 casas de cambio operaron a través de dos bancos para acceder a grandes volúmenes de dólares al tipo de cambio oficial, sin justificación económica suficiente. “Por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, se pondría en crisis su origen y licitud”.

La hipótesis central de la investigación es la existencia de un esquema de fraude conocido como “rulo” cambiario, mediante el cual se compraban dólares al valor oficial que luego eran revendidos a un precio mucho más alto, ya sea a otras entidades financieras o en el mercado informal, utilizando una compleja red de intermediarios.

La Justicia busca ahora reconstruir el circuito completo del dinero, determinar el rol de cada uno de los involucrados y establecer si existió lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Federal y se buscaron computadoras, teléfonos y documentación vinculada a esa operatoria.

Se sumaron a los ordenados también este lunes por el juez federal Sebastián Casanello en otra causa por “rulo” cambiario que involucra a Elías Piccirillo, el ex marido de la vedete Jésica Cirio. En este caso se allanaron domicilios de inspectores del Banco Central y se libró una orden de presentación al organismo en busca de documentación.

Esta última investigación se abrió a raíz del hallazgo de conversaciones vinculadas a la operatoria de entidades financieras y no financieras en maniobras con la compra de dólar oficial, y se investiga también a inspectores del Banco Central cuyos domicilios allanó este lunes el juez Casanello, a pedido del fiscal federal Franco Picardi. Esta prueba se encontró mientras se investigaba a Piccirillo en otra causa penal por el presunto armado de un operativo policial para incriminar a un acreedor en una causa por droga y evitar pagarle así una deuda.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

¿Navidad en casa? Los gastronómicos de San Juan afirmaron que las reservas rondan el 35%

Confirmaron que Cristina Kirchner presenta una "lenta recuperación"

Falleció una mujer por hantavirus en Santa Fe y es el tercer caso mortal del año

Vecinos y policías atraparon a un ladrón que había robado un coche con una pistola de juguete

"Desbordamiento de rango": estaba tan borracho que saturó el alcoholímetro cuando sopló

Ahora filmaron a un chofer rayando rocas en el Parque Nahuel Huapi: "¿Te molesta?"

Inundaciones en Corrientes: cientos de evacuados y localidades anegadas tras lluvias históricas

El tango está de luto: murió Ricardo "Chiqui" Pereyra a los 74 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un conductor completamente borracho saturó el alcoholímetro.
Pasadísimo de copas

"Desbordamiento de rango": estaba tan borracho que saturó el alcoholímetro cuando sopló

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

Condena para el joven que le secuestraron armas en Rawson: posaba con ellas y las publicaba en redes
Resolución

Condena para el joven que le secuestraron armas en Rawson: posaba con ellas y las publicaba en redes

Te Puede Interesar

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego
Juicio abreviado

Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026
Clave

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026

Dólares cara chica: el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal
Nueva medida

Dólares "cara chica": el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal

El plan oficial apunta a anticipar recursos para la cosecha y la elaboración 2026, con créditos a tasa subsidiada y financiamiento específico para costos clave del sector agroindustrial.
Cosecha 2026 en San Juan

Qué créditos hay, cuánto prestan y a qué tasa: el plan de Orrego para la agroindustria