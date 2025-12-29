lunes 29 de diciembre 2025

Clave

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026

El Ministerio de Educación provincial oficializó el cronograma que regirá el inicio del próximo ciclo escolar. Las clases comenzarán el lunes 2 de marzo para Inicial y Primaria, y el miércoles 4 para Secundaria, en todas sus modalidades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
instituto apoyo escolar clases educación

El Ministerio de Educación de San Juan confirmó oficialmente cuándo comenzará el ciclo lectivo 2026 en la provincia y dio a conocer las fechas centrales del cronograma que deberán seguir las instituciones educativas, tanto de gestión estatal como privada.

Según lo establecido en la Resolución N.º 24565-ME-2025, el calendario organizativo se extiende desde el 30 de diciembre de 2025 (cuando inicia la licencia anual reglamentaria) hasta marzo de 2026, mes en el que se pondrá en marcha el nuevo ciclo escolar. Más adelante, la cartera educativa emitirá la resolución con el detalle completo del calendario escolar del próximo año.

De acuerdo a lo informado, el inicio de clases será el lunes 2 de marzo de 2026 para los niveles de Educación Inicial y Educación Primaria, mientras que la Educación Secundaria comenzará el miércoles 4 de marzo, en todas sus orientaciones y modalidades.

Nivel por nivel: cómo será el cronograma

En Educación Inicial, las instituciones desarrollarán reuniones y actividades institucionales del 13 al 25 de febrero. La reubicación de estudiantes y la ratificación de inscripciones se realizará el 26 y 27 de febrero, mientras que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo.

Para Educación Primaria, incluyendo la modalidad de Jóvenes y Adultos (PROPAA), las actividades institucionales se extenderán del 13 al 19 de febrero. Las evaluaciones libres se tomarán el 20 y 23 de febrero, y las de estudiantes regulares entre el 23 y el 25. La reubicación y ratificación de inscripciones será el 26 y 27 de febrero, con inicio de clases el 2 de marzo.

En el caso de la Educación Secundaria Orientada y Artística, así como la modalidad Jóvenes y Adultos (CENS), Educación Media y Formación Profesional, las actividades institucionales se realizarán del 13 al 19 de febrero. Las evaluaciones se concentrarán entre el 19 y el 27 de febrero, mientras que la matriculación definitiva será el 2 y 3 de marzo. Las clases comenzarán el 4 de marzo y habrá reubicación de estudiantes del 11 al 13 de ese mes.

Un esquema similar se aplicará en la Educación Secundaria Técnica y Agrotécnica, y en los distintos espacios de Formación Profesional, con inicio del ciclo lectivo también previsto para el 4 de marzo.

Para el nivel de Educación Superior, el cronograma se extenderá durante marzo con cursos de ingreso, exámenes ordinarios, inscripciones y trámites administrativos. En este nivel, el inicio del ciclo lectivo 2026 está previsto para el 6 de abril.

En Educación Especial y en los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, las actividades institucionales se desarrollarán desde el 13 de febrero, con inicio de clases el 2 de marzo.

Finalmente, en el ámbito de la Educación No Formal de gestión privada, las inscripciones se realizarán entre el 23 y el 27 de febrero, y el ciclo lectivo comenzará el 9 de marzo de 2026.

