Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego

Un violento episodio que ocurrió en plena vía pública terminó con una mujer condenada con prisión condicional, luego de que la fiscalía la acusara por portación ilegítima de arma de fuego . Se trata de Rosa Micaela Andrada , a quien la Policía le halló en su bolso un revólver y no pudo explicar su procedencia. Si bien la misma estaba en compañía de dos sujetos, denunciados de haber amenazado a un hombre a punta de pistola, fue la única que resultó castigada.

Resolución Condena para el joven que le secuestraron armas en Rawson: posaba con ellas y las publicaba en redes

El hecho sucedió el 19 de noviembre, cuando una persona de identidad desconocida llamó al 911 para alertar que dos hombres y una mujer, que se trasladaban en un automóvil, lo habían amenazado con un arma. Por esa razón, personal policial rastreó el vehículo, lo interceptó y, cuando requisó a los sospechoso, descubrió el revólver calibre 32, largo y de marca Orbea. El mismo estaba en el bolso de la imputada.

e92c069c-b879-4180-9ce0-514e31b96ed1

A pesar de que el delito de amenazas no pudo probarse, el fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez -de la UFI Genérica- la imputaron por la portación ilegal y, en el marco de un juicio abreviado, acordó con la defensa representada por César Jofré un año de prisión en suspenso, tras la homologación del acuerdo del juez de Garantías Alberto Caballero.

En la misma causa había sido mencionado Miguel López quien, a pesar de que acudió a Tribunales y se presentó frente al magistrado, finalmente no fue condenado ni imputado, ya que la fiscalía entendió que no existía prueba suficiente para sostener su responsabilidad penal.