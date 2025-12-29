Robaron ropa de un maniquí en Rawson: uno estará preso más de dos años y el otro accedió a una probation

El intento de pasar desapercibidos duró apenas unos minutos. Dos hombres que ingresaron a un local de ropa de Rawson con la excusa de mirar remeras terminaron detenidos tras robarle la vestimenta a un maniquí y huir a pie por las calles de un barrio.

El hecho ocurrió el 23 de diciembre, cerca de las 20.10, en un comercio ubicado en la esquina de Vidart y Vélez Sarsfield. Según fuentes judiciales, Ramiro Gonzalo Páez y Enzo Leonel Oro aprovecharon un descuido del dueño del local para ingresar a un probador donde había un maniquí con silueta femenina y ropa de exhibición.

Mientras el comerciante buscaba prendas para mostrarles, los dos jóvenes retiraron del maniquí un pantalón de lycra color morado y un top deportivo negro, los escondieron en un pequeño bolso y se marcharon del lugar como si nada hubiera pasado.

La maniobra no pasó inadvertida. Al notar el faltante, el dueño salió tras ellos junto al propietario de una carnicería vecina. La persecución permitió reducir a Oro a pocas cuadras, en la zona de Soldado Argentino y Constitución, mientras que Páez logró escapar momentáneamente.

Minutos después, con la intervención del 911, efectivos del Comando Sur y de Motorizada 2 desplegaron un operativo en la zona. Con la descripción aportada por la víctima, lograron detener a Páez en Zapiola y Maipú, en el barrio Villa Hipódromo.

Durante el rastrillaje, la Policía halló un bolso abandonado a unos 200 metros del lugar de la detención, en Liniers y Zapiola. En su interior estaba la ropa robada y los documentos personales de ambos implicados, una prueba clave para la causa.

El caso fue encuadrado como hurto simple y se tramitó por el procedimiento de flagrancia. Este lunes, la Justicia resolvió situaciones distintas para los acusados. Oro accedió a una suspensión de juicio a prueba por un año, con trabajos comunitarios y una reparación simbólica destinada a merenderos. Páez, en cambio, fue condenado mediante juicio abreviado y deberá cumplir prisión efectiva, ya que fue declarado reincidente, con una pena única de 2 años, 5 meses y 20 días.