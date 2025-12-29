lunes 29 de diciembre 2025

Estafaron en $100.000.000 al empresario y presidente de un conocido club de Sarmiento

Se trata de Wilson Lobos, dueño de una fábrica de cal y dirigente del Club Sarmiento. Descubrió que desde febrero pasado venían utilizando su cuenta de débito.

Por Walter Vilca
Wilson Lobos es un reconocido empresario, pero también un importante dirigente deportivo a nivel local.



Un empresario calero y conocido dirigente de fútbol de Media Agua sufrió una increíble estafa de 100.000.000 de pesos. Descubrió la maniobra casi por casualidad, pero después confirmó que venían utilizando los fondos de su cuenta desde febrero pasado, mediante pagos de todo tipo, como el servicio eléctrico en Buenos Aires y cuotas societarias del Club River Plate.

“Es mucha plata. La verdad es que en los primeros días que descubrí todo esto andaba bajoneado. Me decía: ‘¿Cómo puede ser tan boludo de no revisar mis cuentas?’. Podría haberme dado cuenta antes. Pero ya está”, explicó el empresario Wilson Lobos a TIEMPO DE SAN JUAN.

Lobos es dueño de una calera en Los Berros y también preside el Club Sarmiento en el departamento del sur. La denuncia formal la hizo este lunes, pero detectó la maniobra días atrás y a través del banco ya hizo bloquear su cuenta. Ahora, el caso está en manos de los investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que seguramente rastrearán los movimientos bancarios.

Por el momento consiguió que bloquearan su cuenta, mientras tanto los investigadores empezarán a rastrear desde hicieron las operaciones.

La sospecha es que al empresario le robaron los datos de su tarjeta de débito. Lobos está convencido de que fue durante el viaje de vacaciones y la estadía con su familia en la zona turística de Monte Hermoso, Buenos Aires. En algunos comercios pagó con el plástico y evidentemente alguien copió sus datos y claves.

El empresario y su familia nunca se percataron, pero esos desconocidos utilizaron sus datos de su tarjeta para hacer un sinnúmero de compras y pagos de servicios, bajo la modalidad tipo hormiga para que no se dieran cuenta. Y lo lograron. Contó que esa cuenta es utilizada para la compra de insumos, pagos de servicios y movimientos diarios, entonces jamás notó movimientos extraños mes a mes.

El empresario contó que realizaron compras, pagaron servicios y hasta hicieron apuestas on line.

El 9 de este mes se le dio por mirar los movimientos y advirtió que había dos pagos a Edenor —la distribuidora del servicio eléctrico de Buenos Aires— por la suma de 800.000 y 600.000 pesos. “Le pregunté a mi hija por esos pagos y me respondió que no sabía nada. Ella después revisó la cuenta y detectó una serie de movimientos que nosotros desconocíamos”, explicó.

Según precisó, desde el 25 de noviembre al 9 de diciembre había gastos de casi 9 millones de pesos, todos hechos en Buenos Aires. También señaló que estiman que, por mes, gastaron alrededor de 10.000.000 de pesos. Había muchos pagos de tarjetas SUBE de 9.000 pesos o más, también cuotas societarias del Club River Plate, muchas boletas de servicios y hasta juegos de apuestas. El empresario estimó que la pérdida de dinero asciende a los 100.000.000 de pesos.

