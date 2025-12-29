lunes 29 de diciembre 2025

Frente al juez

Escarmentó por partida doble: castigan al estafador que esta vez no pudo ocultar su rostro

La Justicia homologó un acuerdo parcial de reparación económica en una causa por estafa, pero el imputado seguirá bajo investigación luego de que dos damnificados rechazaran la propuesta. Además del castigo económico, el acusado quedó expuesto públicamente durante la audiencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

Este lunes, la Justicia sanjuanina homologó un acuerdo de reparación integral del perjuicio en una causa por estafa que tiene como imputados a Nicolás Alé y Ana Paula Figueroa, acusados por cinco hechos en concurso real. Sin embargo, durante la exposición del fiscal Eduardo Gallastegui, dos de las negociaciones se cayeron, ya que los denunciantes las consideraron inconvenientes, por lo que el imputado continuará siendo investigado por hechos vinculados a la venta y alquiler irregular de inmuebles.

Alé volvió a repetir su conducta del pasado 7 de octubre, cuando se cubrió el rostro ante la presencia de los medios para evitar ser fotografiado. Esta vez, el hombre en la mira de la Justicia no logró esquivar la exposición pública y terminó siendo fotografiado frente al juez.

image

La salida alternativa fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal, en el marco del artículo 44 de la ley vigente, tras arribar a un acuerdo con tres de los damnificados, quienes aceptaron una compensación económica.

Según lo resuelto, Alé deberá afrontar un pago total de $3.314.113, suma que surge de la reparación directa a dos damnificados y de la mitad que le corresponde abonar en favor de un tercero. En tanto, Figueroa deberá hacerse cargo de la otra mitad, dado que en ese hecho ambos actuaron de manera conjunta.

image
Ana Paula Figueroa en la esquina inferior derecha.

Ana Paula Figueroa en la esquina inferior derecha.

Tras idas y vueltas y luego de un cuarto intermedio, el juez Ramón Alberto Caballero dispuso que el imputado deberá pagar $727.577 más $30.000, en un solo desembolso, correspondientes a los acuerdos individuales con los damnificados identificados como G.I.V. y S.J.B., respectivamente.

image

Respecto de la víctima identificada por sus siglas M.D.H., el monto asciende a $2.556.536, que Alé deberá cancelar en dos cuotas: la primera de $1.249.423, a abonar hasta el 31 de enero, y la segunda de $1.313.577, con vencimiento el 28 de febrero de 2026.

En relación con el 50% que le corresponde afrontar a Figueroa, la imputada deberá abonar la suma de $2.556.536 en cinco cuotas: la primera de $556.000, con vencimiento el 9 de enero de 2026, y las restantes en pagos mensuales hasta mayo de ese año.

image

Todos los pagos deberán efectuarse a través de la Oficina de Medidas Alternativas, organismo encargado de supervisar el cumplimiento del acuerdo. La resolución judicial establece que la acción penal solo se extinguirá respecto de quienes aceptaron la reparación, manteniéndose vigente el proceso penal en relación con los damnificados que rechazaron el acuerdo.

image

El monto total por el que fueron denunciados Alé y Figueroa ronda los $16 millones, con una participación mayoritaria atribuida al primero. En una instancia inicial, la reparación había sido propuesta en ocho cuotas de $2.000.000, a prorratearse entre los cinco damnificados, propuesta que fue rechazada por dos de ellos. Por esos dos casos, Alé continuará siendo investigado.

Temas
El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Por Juan Ortiz

