Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para distintos departamentos de San Juan, con probabilidad de lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Según el pronóstico oficial emitido este lunes 29 de diciembre, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento significativas.

De acuerdo a la información oficial, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones podrían registrarse en forma de nieve y/o granizo.

El alerta alcanza a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, así como también a zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. El nivel de advertencia se mantiene al menos hasta el martes, con condiciones de inestabilidad que podrían extenderse durante las próximas jornadas.