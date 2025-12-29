lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para distintos departamentos de San Juan. Se esperan condiciones de inestabilidad, con probabilidad de granizo y ráfagas intensas durante las próximas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
granizo-formacion.jpg

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para distintos departamentos de San Juan, con probabilidad de lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Lee además
alertan por caida de granizo y rafagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de san juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
Chiqui Tapia seguirá siendo el representante de Conmebol ante la FIFA.
Avanza la investigación

Chiqui Tapia y una millonaria operatoria bajo la lupa: investigan desvíos de fondos de la AFA en EE.UU.

Según el pronóstico oficial emitido este lunes 29 de diciembre, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento significativas.

De acuerdo a la información oficial, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones podrían registrarse en forma de nieve y/o granizo.

El alerta alcanza a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, así como también a zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. El nivel de advertencia se mantiene al menos hasta el martes, con condiciones de inestabilidad que podrían extenderse durante las próximas jornadas.

Temas
Seguí leyendo

Tormentas para el lunes: alerta amarilla en el Este sanjuanino

El horno sigue a full: San Juan, la más calurosa del país con 36,2°

Ojo al piojo: cuál es el nuevo ingreso máximo que fijó la ANSES para acceder al cobro de asignaciones

El viernes arrancó con un temblor que se sintió en casi todo San Juan

Un viernes con mucho calor y anuncio de tormentas en San Juan

ANSES: miles de beneficiarios podrían perder el pago anual de AUH por no cumplir con un trámite

La Navidad en San Juan, con temperatura ideal para la pileta

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Te Puede Interesar

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego
Juicio abreviado

Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026
Clave

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026

Dólares cara chica: el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal
Nueva medida

Dólares "cara chica": el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal

El plan oficial apunta a anticipar recursos para la cosecha y la elaboración 2026, con créditos a tasa subsidiada y financiamiento específico para costos clave del sector agroindustrial.
Cosecha 2026 en San Juan

Qué créditos hay, cuánto prestan y a qué tasa: el plan de Orrego para la agroindustria