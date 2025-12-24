jueves 25 de diciembre 2025

SMN

La Navidad en San Juan, con temperatura ideal para la pileta

El 25 de diciembre se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas que superarán los 30 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san juan smn sol soleado clima tiempo.jpg

La Navidad en San Juan se desarrollará con tiempo variable, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Durante la madrugada del 25 de diciembre se prevé la posibilidad de tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 40%.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar, dando paso a una jornada mayormente a parcialmente nublada, sin lluvias significativas durante el día. La temperatura mínima será de 18 °C, mientras que la máxima alcanzará los 35 °C, configurando una Navidad ideal para disfrutar la pileta.

El viento soplará del sector noreste, con intensidades moderadas y ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h durante las primeras horas del día. No se esperan alertas meteorológicas vigentes, por lo que el resto de la jornada permitirá el normal desarrollo de las celebraciones navideñas en la provincia.

