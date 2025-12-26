Un viernes con mucho calor y anuncio de tormentas en San Juan

Un viernes con mucho calor y probables tormentas es que el anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.

Una jornada de mucho calor y con probabilidad de tormentas aisladas es la que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para San Juan este viernes. El sábado cambiaría el tiempo con la llegada del viento Sur, lo que podría traer un leve alivio térmico.

En las redes "Qué les molesta ir con las ventanas cerradas": el reclamo viral de un colectivero sanjuanino, en medio de la ola de calor

Según el pronóstico oficial, este viernes 26 de diciembre de 2025 comenzó con cielo despejado, una temperatura mínima de 23 grados y brisa del sector Norte. Con el correr de las horas, el calor se hará sentir con fuerza.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 37 grados, con probabilidad de tormentas aisladas que se mantendrá también durante la noche, en ambos casos con chances de precipitación estimadas entre 10 y 40 por ciento.

image

En cuanto al viento, por la mañana soplará una brisa del Noroeste a velocidades de 13 a 22 km/h, rotando al Sudeste por la tarde con intensidad leve, entre 7 y 12 km/h, y luego al Este durante la noche, nuevamente con velocidades de 13 a 22 km/h.

Para mañana sábado, el SMN anticipa un cambio en las condiciones del tiempo con la llegada del viento Sur, lo que podría marcar el inicio de un descenso en las temperaturas tras varios días de calor intenso. Para la jornada se prevé una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados.

Además, se anuncia tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana y, cielo algo nublado para el resto de la jornada.