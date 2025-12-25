jueves 25 de diciembre 2025

Data importante

ANSES: miles de beneficiarios podrían perder el pago anual de AUH por no cumplir con un trámite

Un simple paso administrativo en ANSES puede marcar la diferencia en el bolsillo de quienes dependen de esta ayuda económica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES se mantiene muy presente mensualmente con el pago de distintas prestaciones.

Los gastos del hogar continúan creciendo, sobre todo para las familias con menores a cargo, que destinan gran parte de sus ingresos a cubrir alimentos, útiles escolares, medicamentos y ropa. En un contexto donde cada peso cuenta, cualquier ingreso adicional se vuelve indispensable para sostener la economía doméstica.

ANSES confirmó los montos de las asignaciones familiares.
Novedad

Conocé los nuevos topes y montos para recibir las asignaciones familiares de Anses
jubilaciones: cuanto cobraran en enero, con el bono congelado
Anses

Jubilaciones: Cuánto cobrarán en enero, con el bono congelado

Con el objetivo de acompañar a estos sectores y garantizar qué niñas, niños y adolescentes accedan a derechos básicos, ANSES estableció una serie de requisitos anuales vinculados a salud, escuela y vacunación. Su cumplimiento determina no solo el cobro mensual, sino también el acceso a una suma acumulada que se paga una sola vez al año.

Con un calendario bien establecido, el organismo recuerda que el plazo vence el 31 de diciembre y que dejar el trámite para último momento puede convertirse en un error costoso: miles de titulares en años anteriores perdieron dinero ya generado solo por no presentar.

Un error de diciembre podría costarte miles de pesos: la advertencia de ANSES para la AUH

ANSES lanzó una advertencia clave para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH): si no se presenta la Libreta AUH antes del 31 de diciembre, existe riesgo de perder un pago retenido durante todo el año y, además, poner en revisión la continuidad del beneficio en 2025.

El trámite, que suele quedar relegado entre el fin de clases, las fiestas y las actividades laborales, es mucho más importante de lo que parece, ya que cumple una doble función: liberar fondos retenidos y acreditar el cumplimiento de condiciones vinculadas al bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Es decir, funciona como registro obligatorio que certifica tres áreas fundamentales: controles de salud al día, esquema de vacunación completo y asistencia escolar. De esta manera, permite al organismo asegurar que las transferencias económicas lleguen acompañadas de políticas que impulsen el acceso a la educación y la salud, pilares esenciales para el desarrollo infantil.

¿Qué ocurre si el trámite no se completa?

En primer lugar, no se libera el 20% retenido todos los meses sobre el monto total de la asignación. Es decir, durante el año las familias reciben el 80% mensual y el resto queda acumulado hasta presentar la Libreta. Si vence el plazo, ese dinero queda sin posibilidad de cobro. En segundo término, ANSES puede suspender la ayuda escolar anual y, en casos particulares, iniciar revisión del beneficio.

Realizar el trámite es más sencillo que antes, ya que actualmente se puede completar desde el celular en pocos minutos. Ingresar a “Mi ANSES” con CUIL y clave personal; seleccionar el apartado “Hijos – Libreta AUH”; verificar el estado de cada menor y generar el formulario si falta información; imprimirlo para completarlo y sellarlo en la escuela y el centro de salud; tomar una foto y cargarla nuevamente en la plataforma. Para quienes no pueden hacerlo online, existe la alternativa presencial sin turno en oficinas del organismo.

Respecto de los montos, en diciembre de 2025 la AUH general alcanza los $122.492 por cada menor de 18 años. ANSES retiene el 20% —$24.498,40— y paga mes a mes el 80%, equivalente a $97.993,60.

En el caso de discapacidad, el monto total llega a $398.853, con una retención de $79.770,60. En zonas desfavorables, estos valores aumentan por reconocimiento de costos elevados: allí la asignación por menor asciende a $159.263,20 y por discapacidad, a $506.653.

Presentar la Libreta habilita el cobro completo del 20% acumulado en los últimos 12 meses, lo que puede representar más de $100.000 por hijo, según la condición y la zona. En un contexto económico desafiante, dejar pasar ese plazo puede significar perder dinero ya generado y un alivio indispensable para iniciar el nuevo año.

FUENTE: Crónica

