Las cuatro buenas noticias de ANSES para enero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las cuatro noticias más importantes para los jubilados en vistas a enero de 2026.
ANSES dio a conocer cuatro excelentes noticias para todos los jubilados en enero 2026. Todos los detalles de los anuncios.
En ese sentido, desde ANSES se confirmó el nuevo aumento para los jubilados, de cuánto será el bono que van a recibir en el primer mes del año, las fechas de pago y qué es lo que va a ocurrir con los beneficios que hoy tiene este sector.
Con la llegada del mes de enero, los jubilados que cobran sus haberes en ANSES se van a encontrar con un aumento del 2,50% en sus haberes y que será para todos, desde el que cobra la jubilación mínima hasta el que cobra la máxima.
Con respecto a aquellos jubilados que cobran la mínima, ANSES y el gobierno de Javier Milei confirmaron que se seguirá abonando el bono tendiente a qué no caiga su poder adquisitivo, aunque este se mantendría en $70.000, monto que tiene hace casi dos años.
En relación con el aumento de haberes y al pago del bono, ANSES también ya confirmó las fechas de cobro para todos los jubilados en enero 2026.
Desde ANSES también confirmaron que los jubilados van a mantener en el 2026 el sistema de beneficios que les permite acceder a descuentos y reintegros en comercios de cercanía, pero también en supermercados como estos:
En los primeros cuatro supermercados, el reintegro es sin tope y va del 10 al 20%, según el rubro y el comercio. Además, desde ANSES explicaron que aquellos jubilados que cobren en Banco Galicia o Banco Nación pueden recibir un reintegro mayor.