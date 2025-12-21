ANSES lanza una advertencia a jubilados y pensionados de una posible estafa por las Fiestas

La seguridad de los adultos mayores vuelve a estar en el centro de la escena. En las últimas horas, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) emitió una alerta urgente dirigida a millones de jubilados y pensionados tras detectar una escalada en los intentos de estafas virtuales y telefónicas.

Bajo la promesa de supuestos bonos navideños de 70 mil pesos o trámites especiales vinculados a las Fiestas, delincuentes informáticos están intentando captar datos sensibles para vaciar cuentas bancarias o suplantar identidades. Esta situación puso en guardia al organismo, que decidió reforzar sus canales de comunicación para evitar que los sectores más vulnerables caigan en estas trampas.

El fenómeno de las estafas digitales no es nuevo, pero los estafadores suelen aprovechar contextos de sensibilidad económica y fechas festivas para renovar sus estrategias. En esta ocasión, la maniobra se apoya en mensajes que circulan principalmente por WhatsApp y redes sociales, donde se invita a los usuarios a registrarse en sitios web falsos que simulan ser oficiales. Ante la masividad de estas comunicaciones, el organismo que conduce Mariano de los Heros fue tajante: "Toda publicación que circule fuera de los sitios oficiales y que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente".

El falso Bono Navideño para jubilados: la trampa que circula por WhatsApp

La modalidad más extendida en estos días consiste en el envío de un enlace que promete el cobro de un beneficio extra para cerrar el año. Al hacer clic, el jubilado es derivado a una página que imita a la perfección el diseño de Mi ANSES, donde se le solicita ingresar su número de DNI, CUIL y claves personales de seguridad social o PIN bancario. Una vez que la víctima aporta esta información, los delincuentes obtienen el control total para realizar transferencias o solicitar préstamos preaprobados a nombre del titular.

Desde ANSES recordaron que el organismo nunca se comunica para solicitar datos personales, claves o información bancaria por vía telefónica, correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. Además, aclararon que todos los trámites son gratuitos y no requieren de gestores ni intermediarios. Es fundamental entender que cualquier tipo de beneficio, aumento o bono que el Gobierno decida otorgar se acredita de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ninguna inscripción previa ni completar formularios externos.

Jubilados y pensionados: cómo protegerse contras las estafas y dónde realizar las denuncias

Para evitar ser víctima de estos delitos, es vital que los familiares de los jubilados ayuden a difundir las recomendaciones oficiales. Los únicos canales seguros para realizar trámites o consultas son el número gratuito 130, el sitio web oficial (www.anses.gob.ar) y la aplicación móvil Mi ANSES. Si una persona recibe un llamado o un mensaje sospechoso, la recomendación principal es no responder, no hacer clic en ningún enlace y, sobre todo, no compartir claves privadas con nadie que se identifique como empleado del organismo.

En caso de haber sido víctima o de haber detectado un intento de estafa, ANSES insta a realizar la denuncia pertinente a través de su Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios. Los canales habilitados para denunciar fraudes son:

Por internet: ingresando a la sección de "Denuncias y Reclamos" dentro de Mi ANSES.

Por teléfono: llamando a la línea gratuita 130 de lunes a viernes.

Por escrito: enviando una nota por correo postal a Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA.

Presencial: en cualquier oficina de ANSES del país sin turno previo para este fin.

