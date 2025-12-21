"El Viejo" Bazán: el hombre que escapó del dolor y encontró su familia en el fútbol femenino

El deporte sanjuanino siempre está empapado de historias y no todas pasan por los atletas. Muchas veces, las que poco se conocen son las más duras o las que verdaderamente merecen ser contadas. Walter Bazán es el personaje de esta historia: cuando era niño escapó del dolor y encontró una familia en el fútbol femenino, donde actualmente pertenece, se siente contenido y es uno más. El relato del hombre que siempre se viste con ropa de trabajo y tiene una sonrisa para dar.

Para Walter Bazán , el fútbol nunca fue solo un juego; fue sin duda un salvavidas para ese momento de su vida. Nació en el corazón de Villa Krause, en el seno de una familia de 12 hermanos. Como si fuese poco, la calle se convirtió temprano en su escuela y debió caminarla para llevar unos pesos a casa: "Me iba de casa y a veces no llegaba", recordó hoy con la voz marcada por los años. Apenas era un niño cuando empezó a trabajar y a escapar de los problemas que golpeaban la puerta de su hogar.

Sin embargo, a los 12 años, mientras paseaba por el Club Juventud Zondina, algo cambió. Vio a un grupo de chicas entrenando y pateando una pelota de plástico, y, con la simpleza y un poco tímido se acercó: "Fue mi primer paso en el fútbol femenino, quería ayudarlas".

Un año después, el destino lo llevó a Neuquén para el servicio militar, pero el fútbol siempre lo trajo de vuelta a sus raíces y lo enchufó de nuevo en el fútbol femenino. Es por eso tuvo paso por Caucete, pasando por clubes como la Villa Etelvina o Barcelona. No buscaba dinero, nunca pidió un sueldo, solo quería pertener: "Estar con ellas me gusta, encontré una satisfacción para mi vida", confesó Walter a Tiempo de San Juan, quien es un hombre conocido por todos dentro del fútbol femenino.

image

Su vida es la de un luchador silencioso. Está jubilado hace seis meses, pero trabaja como sereno en el Súper y hace changas de limpieza para ganarse al menos 'unas chauchas' para tirar y estar un poco mejor. Ante eso, su verdadera fortuna está en otro lado. Las jugadoras, a quienes acompaña por puro sentimiento, son quienes hoy lo cuidan, "le convidan un sanguche o una gaseosa", dijo. Lo hacen sentir parte de algo grande. Actualmente y por amistad, tiene afinidad con Universidad, el equipo que viene de ser sub campeón en el fútbol de once femenino.

Walter, amigo entrañable de figuras del fútbol local, ha visto pasar generaciones y clubes. Para muchos, es solo un hombre al costado de la cancha; para él, esas pibas son la familia que eligió para pasar su vida. Su historia de fuerza, voluntad y familia.