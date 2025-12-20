sábado 20 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran salto

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera

Vicky decidió mudarse a Buenos Aires hace cuatro años buscando su sueño. Hoy, con 19, se adjudicó el premio mayor como la mejor jugadora joven del país e hizo un anuncio muy importante: firmó para un club de Primera División y no se pone techo. Imparable, habilidosa y su nombre que empieza a tomar fuerza en los pasillos del fútbol femenino.

Por Antonella Letizia
db6ab16f-f4c5-4a44-bb7e-cbf98c58b6b1
a4f95001-4e08-4815-8878-d889229892d5
74d9458e-67dc-43fc-b8c9-0abe52bce5fd

Victoria Illanes no se olvida de dónde viene. Creció en el barrio Costa Canal y empezó a gambetear sueños cuando tenía apenas 8 años en la cancha de Árbol Verde, que quedaba a pocos metros de su casa. En ese tiempo lo hacía a escondidas e incluso todos pensaban que practicaba hockey sobre césped. Lo suyo era el fútbol, si dudas y nunca se lo sacó de la cabeza. La sanjuanina hoy es dueña del Balón de Oro y fue elegida como la mejor jugadora joven de país. Tremendo. Además, puntito aparte para su reciente contratación: jugará en Primera y vestirá los colores de Platense.

Lee además
tras sumar a fausto vera, river dio otro golpe en el mercado: cerro la llegada de un volante con pasado reciente en la seleccion
Sonríe Gallardo

Tras sumar a Fausto Vera, River dio otro golpe en el mercado: cerró la llegada de un volante con pasado reciente en la Selección
tiene 20 anos y tres titulos en primera: fabricio perez, el sanjuanino que volvio a gritar campeon con el pincha
Historia

Tiene 20 años y tres títulos en Primera: Fabricio Pérez, el sanjuanino que volvió a gritar campeón con el Pincha
74d9458e-67dc-43fc-b8c9-0abe52bce5fd

“Yo empecé hockey, pero cuando vi un partido de fútbol entre chicas dije 'bueno, vamos a probar'. Mi mamá no sabía nada", contó hace cuatro años en una entrevista con Tiempo de San Juan. La verdad salió a la luz cuando el técnico de su hermano en Sportivo Peñarol habló de más. "Después me lo preguntó a mí y le dije todo (refiriéndose a su mamá Nora). Al principio no le gustaba porque decía que no era un deporte para mí. Después aflojó y me propuso levantar las notas de la escuela para dejarme jugar", recordó entre risas en ese momento, cuando se destacaba con sus primeros pasos y era joven promesa.

Desde entonces, el camino fue en ascenso. Pasó por Sportivo Peñarol, luego por San Martín -donde fue campeona varias veces siendo la jugadora más joven del plantel- y empezó a llamar la atención a nivel nacional. Llegaron las preselecciones a la Selección Argentina Sub 15 y Sub 17, y más tarde una prueba en San Lorenzo, donde estuvo hasta finalmente quedar y sumar muy buenos partidos en la Reserva. Su debut en el fútbol sanjuanino había sido a los 12 años, cuando el entonces entrenador Pepe Bravo le dio la oportunidad de mostrarse, una chance que Victoria no desaprovechó.

image

Hace cuatro años tomó una de las decisiones más importantes de su vida y llegó a Sarmiento de Junín, club que marcó un antes y un después en su carrera deportiva. Allí creció como futbolista y como persona. No todo fue sencillo: hubo momentos sin rodaje y otros de protagonismo, pero nunca dejó de esforzarse y de entrenarse cada día para ser mejor. "Por ahí tuve años de no tener rodaje a tenerlo, y la verdad que me sentí bastante bien porque me pude demostrar también a mí que podía", aseguró.

Ese sacrificio tuvo su recompensa este año en Buenos Aires, donde fue reconocida en los Premios Hi, una iniciativa que destaca la trayectoria y proyección de jóvenes futbolistas. "El año pasado estuve nominada pero no quedé finalista. Este año se me dio la posibilidad de estar nominada y quedar entre las tres mejores del año. No me lo imaginaba, nunca me lo esperé", confesó. Vicky fue elegida mejor jugadora del año y ganadora del Balón de Oro. "Creo que quedé nominada por todo el esfuerzo y sacrificio que hice durante estos cuatro años. Gracias a Dios todo lo que estoy logrando es gracias a él y a mi familia, que siempre me apoyó y estuvo en este sueño”, remarcó.

Su familia fue y sigue siendo un pilar fundamental en su carrera. “Ellos se vinieron de San Juan por temas laborales y también por mis hermanos. Eso es un punto a favor para mí porque están cerca, me aconsejan y me acompañan", describió. Ese respaldo, sumado a su constancia, la llevó a animarse a dar un salto más. "Este año decidí pegar un gran salto y con este beneficio de los Premios Hi uno mismo se hace conocer. Quién sabe si el día de mañana puedo estar representando a Puma, sería un gran sueño para mí. Quiero ir de a poco, me siento orgullosa de mí", expresó.

a4f95001-4e08-4815-8878-d889229892d5

El cierre del año también trajo una de las decisiones más difíciles: despedirse de Sarmiento de Junín. "Fue la parte más dura. Este club me abrió las puertas, confió en mí desde el primer día y me formó como futbolista y como persona. Me voy por la puerta grande porque sé que di lo mejor", dijo Victoria, aún con emoción por lo que la marcó vestir la camiseta del Verde en el ascenso del fútbol femenino.

Y aunque los cambios siempre asustan un poco y las despedidas son un tanto dolorosas, el futuro ya está en marcha. Hace dos semanas firmó su primer contrato profesional y se convirtió en jugadora de Platense, club que milita en la Primera División. "Gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir a un club de Primera. Estoy feliz y orgullosa porque es uno de mis sueños. Firmar mi primer contrato profesional es felicidad pura", resumió. Con apenas 19 años, un Balón de Oro bajo el brazo y un objetivo bien claro, Victoria Illanes cerró la nota con Tiempo con sello propio: "Tengo bien en claro que quiero ser jugadora profesional, es mi meta".

Seguí leyendo

Manuel Iglesias Küster finalizó una experiencia única para un timonel sanjuanino

Estudiantes remontó ante Platense y levantó otra copa

El deporte que no conocían y hoy los hace soñar: con sello sanjuanino, el hockey sobre patines llegó a un pueblito de Jujuy

La historia de Nacif Farías, el hombre que trabajó en la cosecha, fue remisero en un Falcon y hoy camina al lado de Chiqui Tapia

La impactante imagen que subió Jake Paul tras confesar que Anthony Joshua le rompió la mandíbula durante la pelea

Salsa de yogurt casera: el aliño fresco y económico para tus platos

Armando sanguchitos, con asadito y abriendo regalos: así pasaría Lionel Messi la Navidad en Argentina, según la IA

Sonríe Marcelo Gallardo: River hizo oficial la firma de Fausto Vera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la historia de nacif farias, el hombre que trabajo en la cosecha, fue remisero en un falcon y hoy camina al lado de chiqui tapia
De abajo

La historia de Nacif Farías, el hombre que trabajó en la cosecha, fue remisero en un Falcon y hoy camina al lado de Chiqui Tapia

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Comisario en problemas

Un jefe policial sanjuanino chocó en su moto y se fracturó por manejar alcoholizado

Foto archivo.
Capital

Misterio por un hombre que se tiró de un cuarto piso en un coqueto hotel del microcentro

Impactantes imágenes del choque en Ruta 40: revelaron la identidad de los conductores
En Media Agua

Impactantes imágenes del choque en Ruta 40: revelaron la identidad de los conductores

Rige alerta por Viento Zonda para este sábado: en qué departamentos
A tener cuidado

Rige alerta por Viento Zonda para este sábado: en qué departamentos

Bebé fallecida en Rawson: confirman la causa de su deceso
Investigación

Bebé fallecida en Rawson: confirman la causa de su deceso

Te Puede Interesar

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera
Gran salto

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera

Por Antonella Letizia
El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez
Salida 

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez

Tiene 20 años y tres títulos en Primera: Fabricio Pérez, el sanjuanino que volvió a gritar campeón con el Pincha
Historia

Tiene 20 años y tres títulos en Primera: Fabricio Pérez, el sanjuanino que volvió a gritar campeón con el Pincha

Operaron a Cristina Kirchner por un cuadro de apendicitis en una clínica porteña
Este sábado

Operaron a Cristina Kirchner por un cuadro de apendicitis en una clínica porteña

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado
Investigación

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado