Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera

Victoria Illanes no se olvida de dónde viene. Creció en el barrio Costa Canal y empezó a gambetear sueños cuando tenía apenas 8 años en la cancha de Árbol Verde, que quedaba a pocos metros de su casa. En ese tiempo lo hacía a escondidas e incluso todos pensaban que practicaba hockey sobre césped. Lo suyo era el fútbol, si dudas y nunca se lo sacó de la cabeza. La sanjuanina hoy es dueña del Balón de Oro y fue elegida como la mejor jugadora joven de país. Tremendo. Además, puntito aparte para su reciente contratación: jugará en Primera y vestirá los colores de Platense.

“Yo empecé hockey, pero cuando vi un partido de fútbol entre chicas dije 'bueno, vamos a probar'. Mi mamá no sabía nada", contó hace cuatro años en una entrevista con Tiempo de San Juan . La verdad salió a la luz cuando el técnico de su hermano en Sportivo Peñarol habló de más. "Después me lo preguntó a mí y le dije todo (refiriéndose a su mamá Nora). Al principio no le gustaba porque decía que no era un deporte para mí. Después aflojó y me propuso levantar las notas de la escuela para dejarme jugar", recordó entre risas en ese momento, cuando se destacaba con sus primeros pasos y era joven promesa.

Desde entonces, el camino fue en ascenso. Pasó por Sportivo Peñarol, luego por San Martín -donde fue campeona varias veces siendo la jugadora más joven del plantel- y empezó a llamar la atención a nivel nacional. Llegaron las preselecciones a la Selección Argentina Sub 15 y Sub 17, y más tarde una prueba en San Lorenzo, donde estuvo hasta finalmente quedar y sumar muy buenos partidos en la Reserva. Su debut en el fútbol sanjuanino había sido a los 12 años, cuando el entonces entrenador Pepe Bravo le dio la oportunidad de mostrarse, una chance que Victoria no desaprovechó.

Hace cuatro años tomó una de las decisiones más importantes de su vida y llegó a Sarmiento de Junín, club que marcó un antes y un después en su carrera deportiva. Allí creció como futbolista y como persona. No todo fue sencillo: hubo momentos sin rodaje y otros de protagonismo, pero nunca dejó de esforzarse y de entrenarse cada día para ser mejor. "Por ahí tuve años de no tener rodaje a tenerlo, y la verdad que me sentí bastante bien porque me pude demostrar también a mí que podía", aseguró.

Ese sacrificio tuvo su recompensa este año en Buenos Aires, donde fue reconocida en los Premios Hi, una iniciativa que destaca la trayectoria y proyección de jóvenes futbolistas. "El año pasado estuve nominada pero no quedé finalista. Este año se me dio la posibilidad de estar nominada y quedar entre las tres mejores del año. No me lo imaginaba, nunca me lo esperé", confesó. Vicky fue elegida mejor jugadora del año y ganadora del Balón de Oro. "Creo que quedé nominada por todo el esfuerzo y sacrificio que hice durante estos cuatro años. Gracias a Dios todo lo que estoy logrando es gracias a él y a mi familia, que siempre me apoyó y estuvo en este sueño”, remarcó.

Su familia fue y sigue siendo un pilar fundamental en su carrera. “Ellos se vinieron de San Juan por temas laborales y también por mis hermanos. Eso es un punto a favor para mí porque están cerca, me aconsejan y me acompañan", describió. Ese respaldo, sumado a su constancia, la llevó a animarse a dar un salto más. "Este año decidí pegar un gran salto y con este beneficio de los Premios Hi uno mismo se hace conocer. Quién sabe si el día de mañana puedo estar representando a Puma, sería un gran sueño para mí. Quiero ir de a poco, me siento orgullosa de mí", expresó.

El cierre del año también trajo una de las decisiones más difíciles: despedirse de Sarmiento de Junín. "Fue la parte más dura. Este club me abrió las puertas, confió en mí desde el primer día y me formó como futbolista y como persona. Me voy por la puerta grande porque sé que di lo mejor", dijo Victoria, aún con emoción por lo que la marcó vestir la camiseta del Verde en el ascenso del fútbol femenino.

Y aunque los cambios siempre asustan un poco y las despedidas son un tanto dolorosas, el futuro ya está en marcha. Hace dos semanas firmó su primer contrato profesional y se convirtió en jugadora de Platense, club que milita en la Primera División. "Gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir a un club de Primera. Estoy feliz y orgullosa porque es uno de mis sueños. Firmar mi primer contrato profesional es felicidad pura", resumió. Con apenas 19 años, un Balón de Oro bajo el brazo y un objetivo bien claro, Victoria Illanes cerró la nota con Tiempo con sello propio: "Tengo bien en claro que quiero ser jugadora profesional, es mi meta".