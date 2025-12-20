Bebé fallecida en Rawson: confirman la causa de su deceso

La muerte del bebé registrada este viernes por la mañana en el departamento Rawson tuvo un avance determinante en las últimas horas, luego de que la autopsia confirmara que el deceso se produjo por asfixia.

En Caucete Detuvieron a "El Cocodrilo", un prófugo del Penal: estaba en la casa de sus padres

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió en una vivienda del departamento Rawson. Alrededor de las 3.00 , su madre, de 25 años , se despertó para amamantar a su hija A.O.S. , de 35 días de vida , quien dormía junto a su madre y a su padre en una cama matrimonial.

Horas más tarde, cerca de las 7.00, el padre del bebé se levantó para ir a trabajar y advirtió que el rostro de la pequeña presentaba un color morado y que no respiraba. Ante esa situación, los padres trasladaron de urgencia a la bebé en un vehículo particular hasta el Centro de Salud Dr. Cantoni, ubicado frente al Hipódromo, donde ingresaron aproximadamente a las 7.40.

En el lugar, la enfermera de guardia le practicó maniobras de primeros auxilios, pero lamentablemente no obtuvo resultados positivos y se constató el fallecimiento de la menor.

Tras confirmarse la muerte, se hizo presente personal de Fiscalía, junto a efectivos de la Brigada y de Policía Científica. El cuerpo fue examinado por la médica legista, quien no detectó signos de violencia ni indicios de criminalidad en una primera inspección.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, cuyos resultados determinaron que la causa de la muerte fue asfixia; confirmaron fuentes del caso.