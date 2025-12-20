sábado 20 de diciembre 2025

Investigación

Bebé fallecida en Rawson: confirman la causa de su deceso

La pequeña tenía 35 días de vida. El terrible episodio ocurrió este viernes a primera hora. El caso recayó en manos de UFI Delitos Especiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió en una vivienda del departamento Rawson. Alrededor de las 3.00, su madre, de 25 años, se despertó para amamantar a su hija A.O.S., de 35 días de vida, quien dormía junto a su madre y a su padre en una cama matrimonial.

Horas más tarde, cerca de las 7.00, el padre del bebé se levantó para ir a trabajar y advirtió que el rostro de la pequeña presentaba un color morado y que no respiraba. Ante esa situación, los padres trasladaron de urgencia a la bebé en un vehículo particular hasta el Centro de Salud Dr. Cantoni, ubicado frente al Hipódromo, donde ingresaron aproximadamente a las 7.40.

En el lugar, la enfermera de guardia le practicó maniobras de primeros auxilios, pero lamentablemente no obtuvo resultados positivos y se constató el fallecimiento de la menor.

Tras confirmarse la muerte, se hizo presente personal de Fiscalía, junto a efectivos de la Brigada y de Policía Científica. El cuerpo fue examinado por la médica legista, quien no detectó signos de violencia ni indicios de criminalidad en una primera inspección.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, cuyos resultados determinaron que la causa de la muerte fue asfixia; confirmaron fuentes del caso.

