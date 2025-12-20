sábado 20 de diciembre 2025

Inédito

Juicio Raúl Tellechea: desolación total y suspensión de la lectura de fundamentos

Se hizo una audiencia que duró menos de cinco minutos. La única parte presente fue la querella, que en la misma cesó su pedido y solicitó que los fundamentos se emitan vía mail.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-20 at 11.41.16

Había muchísima expectativa por lo que iba a ocurrir este fin de semana en el Tribunal Oral Federal (TOF). Se abrió por primera vez un fin de semana, con el fin de que se hiciera la lectura de fundamentos en el caso de Raúl Tellechea; causa donde todos los acusados terminaron absueltos el pasado octubre. Finalmente, nada de lo estipulado pasó.

El TOF era desolación total. Solo estaban tres amigos de Raúl Tellechea y los abogados querellantes que representan los intereses de la familia. Cabe destacar que no había ningún familiar en este lugar.

WhatsApp Image 2025-12-20 at 11.41.17

Todo comenzó con un comunicado del tribunal de juicio de que los fundamentos iban a darse a conocer este viernes. Los abogados defensores y la fiscalía expresaron que esperaban tal resolución vía mail. Caso contrario a la querella compuesta por Conrado Suárez Jofré y Alejandra Rojo Sanz, quienes expresaron no estar de acuerdo con que los fundamentos se enviaran por mail y solicitaron que se leyeran de manera presencial.

El tribunal decidió que la lectura se iba a hacer en horarios y días inéditos, precisamente este sábado 20 y domingo 21 de diciembre.

Durante la jornada del viernes, todos los abogados defensores de los acusados (absueltos) Luis Moyano, Miguel del Castillo, Eduardo Oro, Luis Alonso, Miguel González, Mario León, Alberto Flores y Aurora Ahumada, presentaron al tribunal diferentes escritos dando a conocer que no iban a estar presentes en la lectura de fundamentos. Argumentaron que la ley no los obliga a estar en este lugar y que se daban por notificados de los fundamentos emitidos por vía mail, según informaron fuentes judiciales a este diario este sábado.

Ante estas presentaciones, también las de fiscalía, el tribunal fue notificado y no hizo objeciones al respecto.Con este contexto, los únicos presentes en la audiencia iban a ser los querellantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2002389468779610497&partner=&hide_thread=false

Tiempo de San Juan estuvo presente este sábado en el TOF y todo era desolación. Ante la consulta de si se iba a realizar la audiencia, los efectivos presentes dijeron que no estaban al tanto de que hubiera comenzado.

Cinco minutos después salieron por la puerta delantera los abogados querellantes, Conrado Suárez Jofré y Alejandra Rojo Sanz, quienes hablaron con los amigos de Raúl Tellechea y, este medio al consultarle qué había ocurrido, el letrado Suárez Jofré manifestó que no se había realizado la audiencia y que había sido notificado en la noche del viernes de que no se iba a realizar la lectura de los fundamentos.

Este diario tuvo acceso a la pequeña audiencia que se realizó este sábado en el Tribunal Oral Federal. En la misma, el abogado querellante solicitó la omisión de la lectura de los fundamentos expresando como argumento: “el insumo de tiempo que demandaría su lectura y las dificultades del Tribunal para llevar adelante la presente audiencia”.

Además, el letrado expresó: “Esta parte no solicitó expresamente la lectura ni tampoco se opuso a decisión alguna del Tribunal, sino tan solo no prestó conformidad a una petición concreta de una de las partes”.

Finalmente, lo que se iba a dar de manera novedosa no terminó pasando.

Ahora, ¿qué pasará con los fundamentos del juicio de Raúl Tellechea?

Fuentes judiciales manifestaron que los fundamentos tendrían que ser enviados en las próximas horas. Como así también, las partes tendrán un plazo de 10 días hábiles para apelar tal fallo; es decir que hay tiempo hasta los primeros días de febrero para hacerlo (enero es la Feria Judicial).

