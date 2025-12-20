Dejarlos bien cuidados: cómo son los hoteles para mascotas en San Juan y cuánto cuesta la estadía

Tienen de todo, de ambiente climatizado hasta espacios abiertos. Cuenta con cámaras de seguridad, camas de distintas características y asistencia médica permanente y se llenan principalmente en vacaciones. No se trata de los mejores hoteles para que vacacionen las familias en un espacio turístico sanjuanino o cualquier otro destino del país, sino de guarderías para mascotas que funcionan en San Juan.

Mientras crece la cantidad de sanjuaninos que viajan y buscan opciones confiables para dejar a sus animales, los hoteles para perros y gatos se consolidan como una alternativa cada vez más elegida. Con juegos, atención personalizada y hasta fotos y videos diarios para los dueños, estos espacios ofrecen mucho más que alojamiento: prometen bienestar, contención y tranquilidad. En la provincia las propuestas son variadas, los cupos se agotan en fechas clave y las estadías tienen valores que arrancan desde los $10.000 por día, según el tipo de mascota y los servicios incluidos. Y, de hecho, en algunos de los espacios las reservas para enero están completas.

Un cuidado de madre e hija

Una de las propuestas que funciona en San Juan desde hace tres años es Flor de Guardería, fundada por Florencia González Varela, quien trabaja junto a su mamá, Amalia Beatriz Varela El espacio que aloja a perros y gatos se caracteriza por una premisa clara: “Trabajamos sin caniles, ese es nuestro eslogan”, explica la fundadora.

image

“En nuestra guardería nos enfocamos en proporcionar un entorno seguro y feliz para las mascotas. Nos aseguramos de que cada una reciba la atención y el cuidado que necesita, con servicios personalizados y seguimiento permanente”, señaló Florencia, quien remarcó que el lugar cuenta con todas las habilitaciones necesarias para la prestación del servicio.

El hotel dispone de cinco habitaciones para perros y dos para gatos, todas con aire acondicionado, camas, mantas y bebederos. Además, cuenta con cámaras de seguridad, patios separados para caninos y felinos y un espacio con mini piscina, pensado para el juego y la recreación. “Las instalaciones están diseñadas para minimizar el estrés y promover la sociabilización”, detalló.

Entre los servicios se incluye supervisión constante, administración de alimentación (que debe llevar el dueño) y medicación especial si el animal lo requiere y un protocolo de emergencias con veterinarios disponibles, cuyos gastos son cubiertos por el establecimiento en caso de ser necesario. A esto se suma el envío de informes diarios con fotos y videos para tranquilidad de los dueños.

Los requisitos incluyen vacunas al día, desparasitación, pipeta antiparasitaria, hembras fuera del celo y castración obligatoria en machos.

Los costos diarios son:

Gatos: $14.000

Perros raza pequeña: $16.000

Perros raza mediana y grande: $18.500

Para enero y febrero ya registran alta demanda. Contacto: @flordeguarderia

Guardería dentro de una veterinaria

Otra alternativa es Las Marías Pet’s Hotel, que funciona en una veterinaria ubicada en calle 9 de Julio antes de Urquiza. Desde el espacio, Guillermo Carrizo comentó que, “tenemos lugares específicos de guardería, con caniles, un espacio para perros chicos y otro para gatos”.

Carrizo destacó que el hotel cuenta con cámaras de seguridad y personal permanente, además de vigilancia veterinaria constante. “Les damos de almorzar y cenar de acuerdo a lo que coma cada mascota. El dueño trae el alimento”, precisó.

El espacio dispone de un sector abierto para recreación y necesidades, con salidas organizadas por turnos. “Es muy variado: hay estadías de fines de semana largos, semanas completas o incluso meses”, agregó.

Los requisitos incluyen vacunas y desparasitación al día.

Los precios diarios son:

Perros: $12.000

Gatos: $10.000

Para enero las reservas están prácticamente completas, al igual que para Navidad y Año Nuevo, mientras que para febrero aún queda disponibilidad limitada. Para una mejor adaptación, en especial en la primera estadía, recomiendan que los dueños puedan llevar juguetes u objetos propios de la mascota.

Contacto: 4276335

Un espacio con más de 40 años de experiencia

Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, Fernando Javier Arias, referente del Adiestramiento Canino y Guardería, ofrece un servicio enfocado en reducir al máximo el estrés de los animales. “Trabajo con perros desde los 11 años y hace 44 años tengo la guardería”, contó.

image

“Lo que les gusta a los clientes es que acá los perros no están atados ni en caniles. No están sometidos a estrés”, explicó. Incluso, en algunos casos, solicita a los dueños una prenda de vestir. “Eso los ayuda a sentirse cerca de sus dueños, sobre todo a los más pequeños”, relató.

El lugar cuenta con atención veterinaria las 24 horas, dos salas —una de ellas climatizada— y camas de distintas características, desde cojines hasta somieres. Durante las fiestas de fin de año, el servicio se intensifica por el impacto de la pirotecnia. “No usamos tranquilizantes. Utilizamos música fuerte y juegos desde las 23 hasta la 1.15 para evitar que escuchen los estruendos”, explicó.

Además, se envían videos durante el día, mostrando cómo comen, juegan y descansan. Arias recordó un caso que marcó su trabajo: “Un perro estuvo más de un mes porque su dueño viajó al exterior. Cuando se puso triste y dejó de comer, le pedimos al dueño que le mandara un audio. Fue impresionante cómo cambió su ánimo”.

El requisito es contar con vacunas y desparasitación al día y llevar el alimento.

El costo es de $12.500 por día por perro, con descuentos si una misma familia deja más de una mascota. Para las fiestas ya cuentan con 15 perros anotados y numerosas consultas para enero y febrero.

Contacto: 264-5650515