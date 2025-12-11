Brutal ataque: dos perros le mordieron los genitales a un hombre de 76 años y terminó internado

Un lamentable hecho ocurrió en las últimas horas en el interior del barrio Parque República, en Córdoba. Un hombre de 76 años terminó hospitalizado con heridas de gravedad luego de ser atacado por dos perros que, según la información policial, se habrían escapado de la casa de un vecino.

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron al hombre con mordeduras en los genitales, los brazos, las piernas y la cara. Personal médico lo asistió de inmediato y fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde permanece internado bajo cuidados especiales.

Por el caso se inició una investigación para determinar cómo ocurrió el ataque, de qué manera los animales salieron de la vivienda y qué originó la agresión.

Temas perros

genitales