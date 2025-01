Los tips para que las mascotas no sufran del calor, el mito del pelaje de los perros y el baño de los gatos: todo lo que hay que saber

El clima de San Juan se caracteriza como árido y caluroso, con una gran amplitud térmica. En verano, las temperaturas pueden rozar los 40º y las sensaciones térmicas llegan a ser superiores. Los seres humanos no son los únicos que sufren del calor, también las mascotas que viven en el territorio, por lo que es esencial llevar adelante cuidados especiales para evitar descompensaciones y otras consecuencias.

"Hay que tener en cuenta que las mascotas tienen el lugar que nosotros les damos, no pueden elegir. Esto es para todas la mascotas, no solo para perros y gatos, inclusive para roedores y peces, que uno a veces los deja en lugares inadecuados y el agua se calienta o se enfría de más, lo cual les puede provocar la muerte", explicó el profesional.

El segundo tip importante es el agua. Es fundamental renovar la misma cada periodos de tiempo reducidos, debido a que si el animal percibe que está caliente, no toma y se termina deshidratando. Las altas temperaturas hacen que el agua, en un solo una o dos horas, esté a 38 o 40º de nuevo.

Finalmente, es vital que el alimento de las mascotas esté en la sombra, ya que como cualquier comida, si está bajo el sol se puede descomponer y causarle malestar estomacal al animal.

¿Qué pasa con el pelaje de los perros? ¿Se pueden pelar o no?

Los perros y su pelaje es un tema muy controversial, dado que el conocimiento popular indica que no hay que pelarlos para proteger su piel. Lo cierto es que si el pelaje es muy frondoso, "Pirata" aconseja raparlos a uno o dos centímetros. "No podemos aplicar la regla general con perros que no deberían vivir en San Juan, como un Akita o un San Bernardo. Hay que pelarlos", advirtió.

Los gatos, ¿se bañan o no?

La idea de que los gatos no se dejan bañar es desatinada. Si el dueño los acostumbra, los "mishis" son adeptos al baño. Sin embargo, lo importante en estos animales es el cepillado, ya que permite quitar el pelo muerto y aliviar el calor.

Video