Buscan que, por ley, las mujeres estatales sanjuaninas tengan un franco al año para hacerse controles médicos contra el cáncer

En la Legislatura de San Juan ya estudian una iniciativa clave del orreguismo que pone el foco en la salud de las mujeres que se desempeñan en el sector público provincial. El proyecto de ley, cuya autoría principal corresponde al diputado Enzo Cornejo , propone la creación de una Licencia Especial con Fines Preventivos Oncológicos. Esta herramienta busca que todas las trabajadoras y personas con capacidad gestante dependientes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, incluyendo organismos descentralizados y empresas del Estado, dispongan de un día laboral al año con goce íntegro de haberes para realizarse estudios de detección temprana de cáncer de mama y de cuello uterino.

Historia Mica, la sanjuanina que le ganó al cáncer y conmovió al país, entre el "milagro de Carlo Acutis" y la fe en la ciencia

La propuesta surge como una respuesta a una realidad sanitaria preocupante. Según los fundamentos del proyecto, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Argentina, con casi 6.000 fallecimientos anuales a nivel nacional. En San Juan, la situación es igualmente crítica, con proyecciones que sitúan las muertes por esta patología entre 98 y 120 para los años 2023 y 2024, sumado a que el 32% de los tumores malignos detectados en la provincia corresponden a mujeres. Estas estadísticas, según destaca el proyecto, refuerzan la necesidad de una intervención estatal que facilite el diagnóstico precoz, el cual es la herramienta más efectiva para mejorar la supervivencia y calidad de vida de las pacientes.

Sobre cómo nació esta idea, Cornejo dijo a TIEMPO DE SAN JUAN que "tras organizar el pasado mes de octubre una charla con especialistas sobre el cáncer de mama, recibimos cifras alarmantes: en Argentina mueren casi 6.000 mujeres al año por esta enfermedad, mientras que en San Juan los fallecimientos anuales se acercan al centenar. Los expertos fueron muy claros al explicar que la detección temprana es la única herramienta capaz de cambiar este pronóstico y mejorar las tasas de supervivencia".

image

El legislador destacó que la rutina laboral suele ser el mayor impedimento para los controles, señalando que "en la práctica, la carga horaria y la rutina laboral se convierten frecuentemente en un obstáculo logístico que posterga estos chequeos vitales. Por este motivo, como autor de este proyecto, propongo crear una licencia especial de un día al año para que las trabajadoras del sector público puedan realizarse mamografías y estudios de cuello uterino".

Entre las ventajas más destacadas de la normativa se encuentra su carácter de protección integral. El beneficio establece que el día de licencia puede ser fraccionado en dos medias jornadas si la complejidad de los estudios médicos así lo requiere, asegurando flexibilidad para la trabajadora. Además, se garantiza que el uso de este franco no afectará el presentismo, las bonificaciones salariales ni será deducido de la licencia anual ordinaria, eliminando cualquier costo económico o laboral para la empleada. La ley incluso establece que la negativa injustificada de un superior jerárquico a otorgar esta licencia será considerada una falta grave, y el uso del derecho no podrá ser causal de sanciones o despido.

El compromiso del Estado sanjuanino en esta materia busca ser activo y preventivo. Cornejo subrayó la importancia de este respaldo institucional al afirmar: "Nuestro objetivo es que la prevención sea una prioridad real y que ninguna sanjuanina deba postergar su control médico por cumplir con su jornada de trabajo. Es compromiso del Estado facilitar las herramientas necesarias para alcanzar un diagnóstico a tiempo. Queremos un Estado que proteja activamente la salud de quienes lo integran, transformando esas cifras alarmantes en estadísticas de vida".

Cornejo remarcó que "con esta ley, buscamos que la prevención deje de ser una opción postergada por el trabajo y se convierta en un derecho protegido".

De aprobarse, el Ministerio de Salud Pública actuará como autoridad de aplicación. La iniciativa tomó estado parlamentario en la última sesión y se estudiará en comisiones, con vistas a 2026.

Las claves del proyecto

De acuerdo al proyecto de ley, el control del uso de la licencia se basa en un procedimiento formal que la trabajadora debe cumplir ante su empleador para validar el beneficio. El mecanismo de control consta de dos etapas obligatorias establecidas en el artículo 5°:

-Comunicación previa: La persona trabajadora debe informar de manera fehaciente a su superior jerárquico o al área de personal su intención de utilizar la licencia. Esta notificación debe realizarse con una antelación mínima de 48 horas hábiles, exceptuando casos de urgencia que se encuentren debidamente acreditados.

-Acreditación posterior: Para justificar fehacientemente el franco, la trabajadora tiene la obligación de presentar una constancia o certificado que acredite la realización del estudio médico. Este documento debe entregarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la realización del examen y debe ser emitido por un profesional de la salud, un centro médico o la obra social interviniente.

Además, el proyecto estipula que el Ministerio de Salud Pública de San Juan, en su rol de autoridad de aplicación, es el encargado de definir cuáles son los estudios válidos para gozar de este derecho. Por otro lado, para evitar que el control administrativo sea utilizado de forma arbitraria, la normativa aclara que la negativa injustificada por parte de un superior jerárquico para otorgar la licencia será considerada una falta grave dentro del régimen disciplinario vigente.