viernes 19 de diciembre 2025

Oficial

Programaron un corte de luz en un departamento de San Juan: el motivo

La interrupción del servicio fue anunciada para el domingo por la mañana y responde a tareas técnicas coordinadas entre el sistema nacional de transporte eléctrico y generadoras de energía, además de trabajos de mantenimiento local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La empresa Naturgy informó que el próximo domingo 21 de diciembre se realizará un corte programado del suministro eléctrico. El departamento afectado será Calingasta, y la falta del servicio de luz se extenderá desde las 5:30 hasta las 11:30 horas.

Según detallaron desde la distribuidora, la interrupción del servicio fue solicitada por las empresas generadora y transportadora de energía, en el marco de trabajos coordinados con la Operadora de la Red Nacional de Extra Alta Tensión, Transener, y los parques fotovoltaicos de la zona.

El objetivo principal de las tareas es vincular la Línea de Extra Alta Tensión “Rodeo–Calingasta” con la Estación Transformadora Rodeo, una obra clave para optimizar el sistema eléctrico regional.

Para reducir el impacto del corte, Naturgy dispuso la instalación de grupos electrógenos destinados a garantizar el funcionamiento de servicios esenciales como hospitales, sistemas de agua potable, comunicaciones y seguridad.

Además, durante el período sin suministro, la empresa aprovechará para realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la red eléctrica, que incluyen poda preventiva, reemplazo de postes y otras mejoras operativas.

Desde la compañía reafirmaron su compromiso con la calidad y confiabilidad del servicio, y señalaron que estas tareas buscan fortalecer el sistema eléctrico y prevenir futuras interrupciones.

