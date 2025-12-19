Desde enero, el pasaje de colectivo sube a $1.070 en San Juan

El transporte público en San Juan volverá a actualizar su tarifa a partir de enero, cuando el valor del boleto de colectivo pasará a costar $1.070, confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan. Se trata del pasaje urbano que valía $810.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Si bien el Gobierno seguirá subsidiando parte del pasaje, el aumento responde al contexto inflacionario. También habrá cambios en el boleto estudiantil gratuito a partir de 2026.
El transporte público en San Juan volverá a actualizar su tarifa a partir de enero, cuando el valor del boleto de colectivo pasará a costar $1.070, confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan. Se trata del pasaje urbano que valía $810.
El Ejecutivo provincial sostiene mensualmente el sistema con un desembolso superior a los $5.000 millones, destinados a cubrir subsidios y evitar que el precio final sea aún más elevado. En ese contexto, la suba resulta inevitable debido al aumento generalizado de costos y a la inflación. Cabe destacar que más del 45% de los usuarios recibe algún tipo de beneficio, ya sea por programas nacionales —como jubilados, trabajadoras de casas particulares y titulares de la AUH— o por aportes directos de la Provincia.
Además, habrá cambios en el régimen del boleto escolar gratuito, que comenzarán a aplicarse desde el inicio del ciclo lectivo 2026. A partir de entonces, será obligatorio que los estudiantes tengan sus datos personales registrados y asociados a la tarjeta SUBE para poder acceder al beneficio. La ministra aclaró que los pasajes seguirán siendo gratuitos y sin tope de viajes, pero que la medida apunta a mejorar el control y la administración del sistema.