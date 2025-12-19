viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Aumento

Desde enero, el pasaje de colectivo sube a $1.070 en San Juan

Si bien el Gobierno seguirá subsidiando parte del pasaje, el aumento responde al contexto inflacionario. También habrá cambios en el boleto estudiantil gratuito a partir de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A cuatro años de su puesta en marcha, los sanjuaninos opinaron sobre el funcionamiento de la Red Tulum.

A cuatro años de su puesta en marcha, los sanjuaninos opinaron sobre el funcionamiento de la Red Tulum.

El transporte público en San Juan volverá a actualizar su tarifa a partir de enero, cuando el valor del boleto de colectivo pasará a costar $1.070, confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan. Se trata del pasaje urbano que valía $810.

Lee además
¡de la alegria a la tristeza! se recibio, y en medio de la caravana, un auto se llevo el protagonismo
Video

¡De la alegría a la tristeza! Se recibió, y en medio de la caravana, un auto se llevó el protagonismo
en chile confirmaron que los camiones no podran transitar por el paso de agua negra durante esta temporada
Impacto

En Chile confirmaron que los camiones no podrán transitar por el paso de Agua Negra durante esta temporada

El Ejecutivo provincial sostiene mensualmente el sistema con un desembolso superior a los $5.000 millones, destinados a cubrir subsidios y evitar que el precio final sea aún más elevado. En ese contexto, la suba resulta inevitable debido al aumento generalizado de costos y a la inflación. Cabe destacar que más del 45% de los usuarios recibe algún tipo de beneficio, ya sea por programas nacionales —como jubilados, trabajadoras de casas particulares y titulares de la AUH— o por aportes directos de la Provincia.

Además, habrá cambios en el régimen del boleto escolar gratuito, que comenzarán a aplicarse desde el inicio del ciclo lectivo 2026. A partir de entonces, será obligatorio que los estudiantes tengan sus datos personales registrados y asociados a la tarjeta SUBE para poder acceder al beneficio. La ministra aclaró que los pasajes seguirán siendo gratuitos y sin tope de viajes, pero que la medida apunta a mejorar el control y la administración del sistema.

Seguí leyendo

Programaron un corte de luz en un departamento de San Juan: el motivo

Entre aplausos, el Servicio Penitenciario despidió a dos guardianes del Grupo Canes

Atención: la aclaración de Educación sobre cobros durante las inscripciones en las escuelas

Cómo funcionarán el comercio, los colectivos y las estaciones de servicio en San Juan durante Navidad

Nueva edición de la Feria Agroproductiva itinerante en el Centro Cívico

En San Juan aclararon el cambio en el Calendario de Vacunación Nacional, a partir del 1 de enero

Más seguridad vial en la Ruta 20: la Municipalidad de 9 de Julio inauguró nueva iluminación LED en un transitado tramo

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ante la aparición de la nueva variante de la gripe A que preocupa al mundo, piden a los sanjuaninos vacunarse.
Alarma mundial

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Cambio de botellas y otros reciclables por plantines y compost, la propuesta de Cambio Verde para la última edición del año.
En San Juan

Plantines a cambio de botellas en desuso, la propuesta del programa Cambio Verde para despedir el año

Te Puede Interesar

A cuatro años de su puesta en marcha, los sanjuaninos opinaron sobre el funcionamiento de la Red Tulum.
Aumento

Desde enero, el pasaje de colectivo sube a $1.070 en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dictan la prescripción y sobreseen a los abogados sanjuaninos apuntados por la estafa de la fábrica de sordos
Por mora judicial

Dictan la prescripción y sobreseen a los abogados sanjuaninos apuntados por la estafa de la "fábrica de sordos"

El gobierno ya tiene predio para instalar la Zona Franca de Jáchal y ya hay interesados en operarla. Los modelos que se miran son de tres provincias donde funciona con éxito. 
Proyecto clave

Zona Franca de Jáchal: ya hay interesados y el Gobierno mira tres casos exitosos para ponerla en marcha

Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones
En las redes

Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones

En Chile confirmaron que los camiones no podrán transitar por el paso de Agua Negra durante esta temporada
Impacto

En Chile confirmaron que los camiones no podrán transitar por el paso de Agua Negra durante esta temporada