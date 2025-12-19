Desde enero, el pasaje de colectivo sube a $1.070 en San Juan

A cuatro años de su puesta en marcha, los sanjuaninos opinaron sobre el funcionamiento de la Red Tulum.

El transporte público en San Juan volverá a actualizar su tarifa a partir de enero, cuando el valor del boleto de colectivo pasará a costar $1.070, confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan. Se trata del pasaje urbano que valía $810.

El Ejecutivo provincial sostiene mensualmente el sistema con un desembolso superior a los $5.000 millones, destinados a cubrir subsidios y evitar que el precio final sea aún más elevado. En ese contexto, la suba resulta inevitable debido al aumento generalizado de costos y a la inflación. Cabe destacar que más del 45% de los usuarios recibe algún tipo de beneficio, ya sea por programas nacionales —como jubilados, trabajadoras de casas particulares y titulares de la AUH— o por aportes directos de la Provincia.

Además, habrá cambios en el régimen del boleto escolar gratuito, que comenzarán a aplicarse desde el inicio del ciclo lectivo 2026. A partir de entonces, será obligatorio que los estudiantes tengan sus datos personales registrados y asociados a la tarjeta SUBE para poder acceder al beneficio. La ministra aclaró que los pasajes seguirán siendo gratuitos y sin tope de viajes, pero que la medida apunta a mejorar el control y la administración del sistema.

