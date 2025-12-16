Por intimación del EPRE, Naturgy hará obras eléctricas en Calingasta

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad ( EPRE ) de San Juan intimó a Naturgy S.A. a instrumentar un importante Plan de Obras y Mantenimiento en Calingasta , luego de identificar esa región, incluyendo localidades como Villa de Calingasta, Barreal, Sorocayense y Tamberías, como una "Zona de Peor Desempeño" en el control de calidad del servicio eléctrico. Esta medida regulatoria surge como respuesta a múltiples reclamos de personas usuarias que denunciaron persistentes deficiencias en la calidad técnica del suministro eléctrico, según informaron desde el organismo.

La intervención del EPRE se fundamenta en la Ley Provincial Nº 524-A, Marco Regulador de la Actividad Eléctrica, la cual obliga a la distribuidora a prestar el servicio público con altos estándares de calidad, continuidad, regularidad, eficiencia y seguridad. La concesionaria tiene la responsabilidad indelegable de ejecutar las acciones necesarias para evitar interrupciones reiteradas y fluctuaciones de tensión que afecten a los usuarios.

Sin embargo, la fiscalización detectó que tanto la cantidad promedio de cortes como su duración en Calingasta superaron la media del Sistema Interconectado Provincial durante el segundo semestre de 2024, el primer semestre de 2025 y el tercer trimestre de 2025. A pesar de haberse verificado que no existían errores en la lectura de medidores o en la facturación comercial, las deficiencias técnicas persistían y requerían obras de infraestructura e inversiones de modernización. Ante esta situación, el EPRE ejerció su facultad de requerir planes de adecuación, ampliaciones, inversiones y mejoras para garantizar la calidad del servicio.

El proceso se inició formalmente con la Resolución EPRE Nº 987/25 emitida el 12 de noviembre de 2025, mediante la cual se intimó a Naturgy San Juan S.A. a presentar una propuesta de ejecución de un “Plan de Obras para la Mejora de la Calidad del Servicio en el Departamento Calingasta”. Este plan debía estar orientado a la remediación de las deficiencias y la mejora sustantiva de los índices de calidad técnica para hogares, comercios e industrias. La empresa distribuidora debía remitir su propuesta en un plazo perentorio de diez días hábiles administrativos, detallando un diagnóstico técnico, la justificación y cuantificación de las obras, un cronograma de ejecución con fechas ciertas, y el detalle de los recursos económicos, humanos y logísticos.

Posteriormente, el 15 de diciembre de 2025, el EPRE emitió la Resolución Nº 1051/25, teniendo por presentado el Plan de Obras y constituyéndolo como un “Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante” para la Concesionaria.

Qué harán y cuándo

El plan aprobado tiene como objetivo implementar un programa integral para mejorar la confiabilidad y calidad del servicio, incluyendo la revisión exhaustiva y ejecución del mantenimiento necesario, además de obras de ampliación y refuerzo para aumentar la capacidad y resiliencia del sistema.

Entre las acciones específicas se incluye un Plan de Mantenimiento que contemple acciones preventivas y correctivas para minimizar la ocurrencia y duración de las interrupciones del servicio. Además, la distribuidora ya había iniciado acciones, como la apertura del Concurso Privado de Precios Nº 1667 para la “Obra Montaje Electromecánico EETT 33-13.2 kV”, y se encuentra obligada a ejecutar la Obra “Abastecimiento en 33 kV Zona Sur de Barreal”.

En cuanto a la financiación, la propuesta de inversión de Naturgy incluye recursos propios, la redirección de fondos del proyecto Radio Telescopio CART (que al ser en conjunto con China quedó en ascuas con el acercamiento de Javier Milei a Donald Trump), fondos del Programa PIEDE (Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo), y, significativamente, la afectación de montos provenientes de multas y sanciones aplicadas previamente a la misma distribuidora por el EPRE. Es importante destacar que las obras financiadas con las multas no serán integradas en la Base de Capital Regulatorio de la Distribuidora para el cómputo tarifario, garantizando que este dinero se destine exclusivamente a la mejora del servicio.

Las obras están programadas para comenzar a desarrollarse a partir del primer trimestre de 2026. Para garantizar la correcta ejecución técnica, económica y financiera, especialmente por el uso de fondos PIEDE, se constituyó un Comité de Seguimiento y Control. Este comité, que supervisará la licitación y concreción efectiva, está integrado por el Presidente del EPRE, representantes de la Dirección de Recursos Energéticos, la Secretaría General de la Gobernación y un representante del Departamento Calingasta. Además, la Distribuidora deberá remitir los documentos de los pliegos de bases y condiciones en un plazo de cinco días para asegurar un proceso transparente y competitivo de selección de contratistas.