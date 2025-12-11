jueves 11 de diciembre 2025

Presentación

El EPRE pidió a Nación que no recorte subsidios de la luz a miles de sanjuaninos: los argumentos

El organismo regulador presentó una solicitud formal ante la Secretaría de Energía para modificar el nuevo esquema de Subsidios Focalizados, argumentando la electrodependencia forzosa y la falta de infraestructura de gas en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan pidió a la Secretaría de Energía de la Nación que se modifique la propuesta del nuevo esquema de “Subsidios Energéticos Focalizados” que comenzará a regir el 1 de enero de 2026. El organismo sanjuanino busca que no se recorten subsidios en San Juan, tal y como fue anunciado por Nación, y que se dé un trato equitativo a la provincia.

El EPRE comunicó que acaba de formalizar el pedido a la Secretaría de Energía de la Nación para modificar el esquema de "Subsidios Energéticos Focalizados" que entrará en vigencia a partir de 2026. La Ente argumenta la necesidad de un trato equitativo para San Juan debido a las condiciones climáticas extremas, la ineficiencia en las construcciones y la forzosa electrodependencia causada por la falta de infraestructura de gas natural en la provincia.

Específicamente, se solicita duplicar los topes nacionales de consumo base subsidiado (de 300 kWh/mes) y establecer una Bonificación Extraordinaria Permanente en lugar de una ayuda temporal.

El organismo justifica estas peticiones señalando que los hogares de San Juan tienen altos consumos eléctricos debido a inviernos gélidos y veranos sofocantes, sumado a construcciones sísmicas no diseñadas para la eficiencia energética y electrodomésticos de alto consumo, advirtiendo que de no acceder a la solicitud, el costo de la energía aumentará drásticamente.

El pedido del EPRE se da en el contexto de la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la quita y reestructuración de subsidios a la luz, el gas y las garrafas a partir de enero de 2026. Este recorte masivo impactará a nivel nacional a cerca de 7.500.000 familias, que perderán la asistencia estatal. Los hogares que mantengan la ayuda estatal verán modificaciones en sus bloques de consumo subsidiables, ajustados por estación.

En San Juan, el impacto será particularmente grave: se estima que al menos 350.000 sanjuaninos, lo que equivale a unas 123.000 familias, quedarán expuestos a fuertes aumentos en las tarifas. Esta situación se agrava por la eliminación paulatina del subsidio de zona fría para el gas, que había alcanzado a la provincia desde 2021.

En el esquema de electricidad, el límite nacional de 300 kW mensuales en los meses de alta demanda resultará restrictivo. Las temperaturas extremas en San Juan provocan que el consumo se duplique o triplique, de modo que esos límites dejarán rápidamente a miles de usuarios pagando tarifa plena. Un hogar con aire acondicionado, por ejemplo, podría consumir el bloque subsidiado en apenas una semana durante enero.

Legisladores sanjuaninos vienen criticando que, mientras el ajuste de la gestión de Javier Milei avanza en las provincias, los subsidios se sostienen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando al interior como el principal afectado en estas decisiones fiscales. Para evitar este golpe, resulta clave que los hogares de San Juan verifiquen su inscripción en el RASE bajo los nuevos criterios.

