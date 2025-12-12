Con lista única, Foecyt renovó autoridades en San Juan

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) llevó adelante este viernes la elección de autoridades en la delegación San Juan. El proceso se realizó con lista única, por lo que Víctor Ortega fue reelegido y renovó su mandato al frente del gremio.

Desde la organización destacaron que la jornada transcurrió con normalidad y que la participación de los afiliados permitió ratificar la continuidad de la actual conducción.

La nueva comisión directiva quedó integrada por Víctor Javier Ortega como secretario general; Darío Alejandro Molina como secretario adjunto; Ezequiel Edgardo Aguerre en la Secretaría Gremial y de Organización; Gastón Ariel Brunori como secretario tesorero; Pablo Martín Ortega en la Secretaría de Contabilidad; Pablo Mazzochi al frente de Acción Social; Nadia Ruth Molina como secretaria de Actas, Administración y Difusión; y Sebastián Alejandro Reta en la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación.

Temas Foecyt