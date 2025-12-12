viernes 12 de diciembre 2025

Elecciones

Con lista única, Foecyt renovó autoridades en San Juan

La delegación San Juan de Foecyt realizó este viernes su elección interna con lista única, lo que permitió la reelección de Víctor Ortega.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-12 at 6.58.58 PM

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) llevó adelante este viernes la elección de autoridades en la delegación San Juan. El proceso se realizó con lista única, por lo que Víctor Ortega fue reelegido y renovó su mandato al frente del gremio.

Desde la organización destacaron que la jornada transcurrió con normalidad y que la participación de los afiliados permitió ratificar la continuidad de la actual conducción.

La nueva comisión directiva quedó integrada por Víctor Javier Ortega como secretario general; Darío Alejandro Molina como secretario adjunto; Ezequiel Edgardo Aguerre en la Secretaría Gremial y de Organización; Gastón Ariel Brunori como secretario tesorero; Pablo Martín Ortega en la Secretaría de Contabilidad; Pablo Mazzochi al frente de Acción Social; Nadia Ruth Molina como secretaria de Actas, Administración y Difusión; y Sebastián Alejandro Reta en la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación.

