El Gobierno de San Juan mejoró su propuesta y los gremios docentes consultarán a las bases

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET mantuvieron este viernes 12 de diciembre una nueva reunión paritaria en el marco de la negociación salarial 2025. El encuentro concluyó con un cuarto intermedio y la propuesta oficial será analizada por las bases gremiales.
Durante la reunión, el Ejecutivo provincial ofreció actualizar el valor índice correspondiente a diciembre de 2025 aplicando el coeficiente de variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. A su vez, propuso una mejora de cinco puntos en el código E60, que pasará a quedar establecido en 44 puntos desde diciembre de este año.
Tras el planteo, los representantes de los gremios informaron que el ofrecimiento será puesto a consideración de los docentes y que el próximo martes 16 de diciembre, a las 15 horas, se retomará la negociación para comunicar una respuesta.
El encuentro fue encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y contó con la participación de funcionarios del área económica y educativa del Gobierno provincial.
Por el Ejecutivo asistieron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y el asesor jurídico de esa cartera, Martín Recabarren.
En representación de los gremios participaron, por UDAP, la secretaria general Patricia Quiroga, junto a integrantes de su equipo técnico y legal; por AMET, el secretario general Daniel Quiroga, acompañado por autoridades gremiales; y por UDA, la secretaria general Karina Navarro, junto a representantes de los distintos niveles educativos y asesores legales.
La negociación continuará la próxima semana.