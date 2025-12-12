Un libertario de peso rechazó una candidatura de Dante Gebel, el pastor evangelista que coquetea con el sueño presidencial

El influencer libertario Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", se mostró "muy duro" y con "fuertes expresiones" contra el pastor evangelista Dante Gebel, ante los rumores de una supuesta candidatura presidencial para 2027.

Interna El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y Pareja, y los acusó de usar a Karina Milei como "escudo humano"

Interna libertaria Ahora, el Gordo Dan cargó contra un candidato libertario que admitió que su madre jubilada "no llega a fin de mes"

El referente digital del mileísmo cuestionó de forma directa cualquier intento de construcción política alrededor del pastor, calificándolo de una estrategia que “No va a funcionar esto porque es artificial e impuesto desde arriba con guita y poses impostadas” . Parisini sentenció que esta movida es “Muy antinatural” , en contraste con el fenómeno de Javier Milei, quien se construyó “desde abajo, espontáneamente, construyendo un fenómeno popular genuino convalidado por la gente” .

image

Los sectores que impulsan a Gebel

La crítica de El Gordo Dan surge como respuesta a las versiones de que Gebel buscaría postularse como contracara "outsider" de Milei, impulsado por algunos sectores sindicales que incluso integran la CGT.

Hace casi dos años, esta intención fue cristalizada por la presentación en sociedad de un espacio denominado Fuerza Argentina. Este grupo se definió como "un nuevo espacio sindical anti-Milei" que tiene la meta de "refundar el peronismo". Actualmente, la gran mayoría, cerca del 80% de sus integrantes, apoya la candidatura presidencial de Gebel para 2027.

image

Los gremios y sectores que conforman Fuerza Argentina y que respaldan el proyecto de Gebel incluyen sindicatos de la línea combativa como Aeronavegantes, Metrodelegados, sectores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), junto con dirigentes políticos y deportivos.

Líderes sindicales han confirmado este respaldo. Néstor Segovia (Metrodelegados) señaló que Gebel es una "alternativa con la que estamos de acuerdo", mientras que Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) confirmó el apoyo de su sector, argumentando que "La Argentina necesita unidad nacional y vemos en Dante a la persona que puede sintetizarla".

Si bien el proyecto cuenta con un amplio apoyo dentro de Fuerza Argentina, existe una discusión interna. Un sector minoritario, encabezado por el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, no está de acuerdo con la postulación de Gebel.

El pastor y su poder de convocatoria

Dante Gebel, quien es oriundo de la provincia de Buenos Aires y actor de profesión, es un pastor evangelista famoso en Estados Unidos, donde fundó la River Church en California, cuyo templo tiene las dimensiones de un estadio de fútbol.

image

Gebel combina su fe cristiana con su rol de comunicador y orador motivacional. Su poder de convocatoria es notable, habiendo llenado dos veces el estadio de River, una vez Boca, dos Vélez y congregando a 120 mil personas en el Estadio Único de La Plata. Recientemente, incrementó su visibilidad pública tras una serie de presentaciones multitudinarias en Argentina, incluyendo un show de alto impacto en el Teatro Gran Rex.

image

Para El Gordo Dan y el sector libertario, este intento de postulación busca capitalizar una popularidad previa con respaldo económico y armado desde “arriba”. Este cruce mediático subraya la desconfianza del mileísmo ante figuras que buscan incursionar en política, insistiendo en que para el rol de "outsider" ya está Milei.