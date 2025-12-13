La construcción del 2025 en San Juan: ferreterías y constructoras al límite, pero con obras que no se frenan

Las ferreterías cierran un 2025 con una caida de ventas de hasta 29%. El CIRCOT y la CAEMCO coincidieron en que la construcción esta año avanzó a un ritmo muy por debajo del histórico.

Una construcción que no se frena, pero tampoco despega: así fue el 2025 en San Juan según analizaron los titulares del Centro de Investigación para la Construcción (CIRCOT), Juan Carlos Andrada; y de la Cámara Empresarial de la Construcción (CAEMCO), Enrique Velazco.

Ambos coincidieron en que la actividad constructiva en 2025 avanzó, pero con un ritmo muy por debajo del histórico, con obras publicas sostenidas solo con fondos provinciales, y un sector privado que empieza a mostrar cierto movimiento. La foto final revela un sector que se mantiene vivo pero complicado, con empresas y comercios trabajando al límite.

El año terminó con una paradoja: mientras el metro cuadrado registró su menor suba en cinco años -por debajo de la inflación- y volvió a posicionarse como refugio para ahorristas, el resto de los indicadores muestra un sector exigido, con ventas que se desplomaron hasta un 29%, empresas que trabajan a una fracción de su capacidad histórica y un empleo que se sostiene en niveles del 60% respecto a otros momentos.

El CIRCOT confirmó que diciembre cerró con un valor del m² en $1.387.941,15, con un incremento anual del 17,52%, el más bajo desde 2021. Con ese monto, construir una vivienda tipo de 77 m² ya requiere más de $107 millones, publicó Tiempo de San Juan.

Ferreterías y corralones: la señal más fuerte de alerta

Los comercios que proveen los insumos para el índice del CIRCOT registraron una caída de ventas de entre el 21% y el 29% anual. Andrada no dudó en marcar que esta merma expresa enfriamiento real: “Esta caída en las ventas de materiales indica que ha habido menos actividad de la esperada”, dijo el titular del organismo.

Este retroceso implica menos obra chica, menos ampliaciones familiares y menos reposición en pequeñas constructoras, uno de los termómetros más sensibles de la actividad.

Obra pública: mejora lenta y con fondos propios

Desde la Cámara de la Construcción, Velazco reconoce que el 2025 cierra con una recuperación respecto a los meses más duros, pero la describió como “lenta”, y todavía muy abajo de los niveles de hace dos años. “El sector de la obra pública está trabajando al 60% o 65% de los valores anteriores al cambio de gobierno”, indicó.

El empresario destacó que, con menos flujo nacional, el Gobierno provincial debió sostener proyectos con recursos propios para evitar un parate mayor.

Por su parte, Andrada coincidió en que el desarrollo de la construcción no se ha frenado, pero avanza a "cámara lenta" o de manera pausada. “Hay empresas constructoras grandes realizando 50 casas cuando antes hacían proyectos de 400 casas”, indicó.

La obra privada: un movimiento leve que no alcanza

Este año el sector privado mostró un repunte tenue, lejos de un boom y condicionado por un problema estructural: el crédito. “Las tasas de la financiación hipotecaria siguen siendo muy altas, inaccesibles para la mayoría”, explicó Velazco.

El empresario reconoció que, aunque se levantan algunos edificios y desarrollos inmobiliarios puntuales, la actividad está lejos de volúmenes significativos. Muchas constructoras grandes, que antes hacían 400 viviendas, hoy trabajan en proyectos de 50 unidades o menos.

No obstante, Andrada mostró un ángulo diferente: pese a la desaceleración del precio del metro cuadrado en diciembre remarcó que la construcción sigue siendo el principal refugio de valor para las inversiones de los sanjuaninos.

Empleo, el más golpeado

La mano de obra de la construcción refleja con dureza la caída de la actividad en la provincia: La CAEMCO estimó que hoy ronda los 7.000 puestos laborales, lejos de los 11.000/12.000 trabajadores de años óptimos. Es decir, el empleo está retraído al 60% de sus niveles históricos.

Las constructoras, sobreviviendo

Tanto en el CIRCOT como en la CAEMCO coinciden en un punto crítico: la situación de las empresas. Andrada destacó que con un 2025 con menos movimiento, algunas firmas sanjuaninas debieron diversificar sus actividades o buscar nuevos accionistas.

Incluso agregó que los rubros específicos -como los de movimiento de suelos- son los más afectados por costos fijos altos y maquinaria parada.

Por su lado, Velazco describió el cuadro con sinceridad: “Hay empresas en situación muy mala que directamente no tienen obra. En algunas, los hijos tuvieron que salir a buscar trabajo afuera de la empresa”, aseguró. En la entidad indicaron que, aunque no han cerrado muchas empresas, las que subsisten lo hacen con un esfuerzo propio, sacrificando su patrimonio para mantenerse a flote.