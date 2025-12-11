La inflación de noviembre en San Juan fue del 2,1%, por debajo de la media nacional

El Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) de San Juan informó que en noviembre de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia registró un aumento del 2,1%, cifra inferior al promedio nacional que alcanzó el 2,5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este resultado, la inflación acumulada en San Juan durante 2025 llegó al 25,4%, mientras que la comparación interanual mostró un incremento del 28,3%. En la región de Cuyo, la variación mensual fue del 2,8%.

Entre las divisiones que registraron menores aumentos se encuentran Prendas de vestir y calzado (0,3%), Recreación y cultura (0,4%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%). Por el contrario, Educación lideró los incrementos con un 5,1%, seguida de Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,4%), principalmente por subas en carnes y derivados, Transporte (2,5%), Salud (2,0%) y Bienes y servicios diversos (2,0%).

El IPC provincial se calcula a partir de una canasta de 557 productos y 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, recolectando alrededor de 19.000 precios mensuales mediante tablets, lo que permite agilizar y digitalizar completamente el proceso de captura de datos.

A nivel nacional, el Indec informó que la inflación de noviembre fue del 2,5%, con una variación interanual del 31,4% y un acumulado en el año del 27,9%. Analistas anticipan que en lo que resta de 2025 y durante 2026 podrían registrarse presiones inflacionarias adicionales por las subas en los precios regulados.