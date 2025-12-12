viernes 12 de diciembre 2025

Miran de reojo

El dato que preocupa al comercio de San Juan en la previa a las fiestas, según un referente

En la antesala de la Navidad y Reyes, el comercio sanjuanino enfrenta un dato que encendió alarmas: la morosidad en la cadena de pagos llegó al 70%, según advirtió Hermes Rodríguez. El recorte de cuotas sin interés y el avance de los créditos “de la casa” ya impactan en la estrategia de venta del sector.

Por Redacción Tiempo de San Juan
PEATONAL.jpg

A pocos días de las celebraciones de fin de año -un período que históricamente reactiva las ventas-, un dato encendió la alarma entre los comerciantes sanjuaninos. Se trata de la morosidad en la cadena de pagos volvió a dispararse y ya condiciona las opciones de financiamiento.

Así lo confirmó Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, quien explicó que las posibilidades de financiación “se han acortado de manera notoria”. “Hace unos meses veíamos 12 o 18 cuotas sin interés. Actualmente, eso prácticamente desapareció: los planes se redujeron a 3, 5 o 6 cuotas como mucho”, dijo en diálogo con Radio Light. Según dijo, la causa principal está en la creciente morosidad de la cadena comercial: “Hemos recibido un informe que marca una morosidad casi excesiva en cheques. Es tremendo: alcanza el 70% en este sector”.

image

Ese nivel de incumplimiento, agregó, obligó a ajustar estrategias: bajan las cuotas sin interés, las tasas se recalibran y muchos comercios recurren a alternativas propias. “En este contexto, funcionan muy bien los créditos de la casa. El comerciante, en el afán de vender, los pone a disposición del cliente”, afirmó.

Un repunte previo que contrastaba con noviembre

El dato contrasta con el movimiento que, días atrás, había empezado a sentirse en el microcentro. En la previa al 8 de diciembre, fecha tradicional del armado del arbolito, los comercios experimentaron una mejora respecto al ritmo lento de noviembre, mes que el propio sector describió como “el más complicado del año”. Rodríguez había señalado entonces que “se está moviendo, a diferencia de lo que fue noviembre, que estuvo totalmente parado”, apoyado en el cobro de sueldos y en un público que volvió a circular en el centro.

En Comerciantes Unidos, la tendencia también se había percibido: rebajas del 20% al 40% impulsaron ventas fuertes de luces, árboles, adornos y regalería. Para muchos puesteros, el stock empezó a acortarse incluso antes del 8 de diciembre, algo que no ocurría desde hacía varias temporadas. “Ha vendido bastante bien”, comentaron vendedores de bazar y decoración en shoppings y galerías, al punto de que algunas góndolas ya mostraban poco remanente.

Variedad inédita y precios más amplios que en 2024

Uno de los factores clave del repunte fue la variedad. La liberación de importaciones amplió la oferta con diseños novedosos, figuras decorativas no tradicionales, muñecos especiales y luces en múltiples formatos. Esa diversidad llevó a muchas familias a buscar productos distintos a los de años anteriores, mientras que algunos comercios locales incorporaron líneas exclusivas para competir con artículos importados a menor precio.

Las recorridas de noviembre ya mostraban góndolas más completas y con rangos accesibles:

  • Guirnaldas desde $650
  • Bolas desde $900
  • Puntas desde $1.700
  • Pesebres desde $11.000
  • Luces desde $2.200
  • Adornos luminosos desde $10.000
  • Árboles chicos desde $5.990
  • Luces tipo “alambre” desde $600

Según comerciantes, muchos valores se ubicaban entre un 20% y un 30% por debajo de los de 2024.

Embed - Cuanto cuesta armar un arbolito “premium” con todos los chiches

Armar un árbol económico podía costar alrededor de $12.900, mientras que una versión premium -con diseño moderno y terminaciones superiores- superaba los $130.000. Aun así, la mayoría de los locales mantenía cuotas y descuentos por pago en efectivo o billetera virtual.

Compras anticipadas y un dato que condiciona todo

Las fiestas de 2025 también dejaron un fenómeno que se intensificó: la compra anticipada de regalos decorativos o pequeños obsequios. No obstante, la mayor parte de la demanda seguía concentrándose entre el viernes y el domingo previo.

Pero hacia el 12 de diciembre, el panorama volvió a tensarse con el dato que hoy preocupa a todo el sector: el 70% de morosidad en la cadena de pago. Un porcentaje que, según los comerciantes, podría marcar el ritmo y las condiciones de venta de cara a la Navidad y a la llegada de los Reyes Magos.

