El arbolito de Navidad, con balance positivo en San Juan: el comercio habló sobre buenas ventas y descuentos de hasta el 40%

A pocos días del 8 de diciembre, fecha en la que tradicionalmente se arma el arbolito navideño , los comercios de San Juan comenzaron a registrar un movimiento mayor al de las últimas semanas. La previa de este fin de semana llegó con rebajas de entre el 20% y el 40% en adornos, luces, árboles y regalería, impulsando un consumo que venía débil desde principios de noviembre.

Desde la Cámara de Comercio de San Juan sostuvieron que el panorama cambió con claridad respecto al mes pasado, señalado por el sector como uno de los más complicados del año. Su presidente, Hermes Rodríguez, afirmó que “se está moviendo, a diferencia de lo que fue noviembre, que estuvo totalmente parado”.

También agregó que, tras recorridas en el centro durante los últimos días, percibió un nivel de actividad “muy distinto” al de las semanas anteriores. Además, Rodríguez indicó que el reciente cobro de sueldos en la administración pública aportó un estímulo extra y aseguró que el sector transita “por ahora un balance positivo”.

image

En Comerciantes Unidos, el movimiento también comenzó a sentirse con más intensidad en los rubros navideños. Su presidente, Marcelo Quiroga, expresó que desde este viernes “toda la gente va a encontrar ofertas del 20% y 40%”, dado que esta es la ventana más fuerte del año para despachar luces, árboles, adornos y productos decorativos.

Indicó que algunos puesteros iniciaron las liquidaciones antes de tiempo porque el stock se redujo más rápido de lo previsto tras varios días de ventas sostenidas. Según afirmó, vendedores de bazar y decoración en distintos shoppings comentaron que “ha vendido bastante bien” y que, incluso antes del 8 de diciembre, ya quedaba poco remanente de mercadería.

Uno de los puntos que más incidió en el comportamiento de los compradores fue la variedad. Quiroga aseguró que la liberación de importaciones amplió la oferta como no se veía desde hacía años: luces en distintos formatos, muñecos novedosos, figuras decorativas no tradicionales y adornos con diseños más modernos.

image

Esta mayor diversidad, indicó, llevó a las familias a buscar productos distintos a los de temporadas anteriores, especialmente aquellos que permiten “diferenciarse” de las propuestas más básicas. En paralelo, muchos comercios locales apostaron por incorporar líneas exclusivas para competir con los artículos que llegan desde importadoras con precios más bajos.

Cuánto cuesta armar el arbolito

Las recorridas de noviembre ya habían dejado una señal de que la temporada sería más amplia que en 2024. Este año, las góndolas se mostraron más completas y con rangos de precios variados: guirnaldas desde $650, bolas desde $900, puntas de árbol desde $1.700, pesebres desde $11.000 y luces desde $2.200. También ingresaron adornos luminosos a partir de los $10.000, junto con árboles pequeños desde $5.990 y luces tipo “alambre” que arrancan en $600. Según indiquen referentes comerciales, muchos de estos valores están entre un 20% y un 30% por debajo de los del año pasado.

Embed - Armamos el arbolito más económico del mercado ¿Cuánto cuesta?

La diferencia entre armar un árbol económico o uno premium también se volvió notoria. Relevamientos previos mostraron que un arbolito accesible, equipado con pelotitas básicas, luces cortas, estrella y guirnaldas, se puede completar por alrededor de $12.900. Por el contrario, una versión premium -con un árbol de mayor tamaño, decoración moderna y accesorios de mejor terminación- puede superar los $130.000. En ambos casos, los comercios mantienen opciones de cuotas y descuentos por pago en efectivo o billetera virtual.

Embed - Cuanto cuesta armar un arbolito “premium” con todos los chiches

A esto se suma un fenómeno que se repite todos los años, pero que en 2025 aparece más marcado: la compra anticipada de regalos. Desde los comercios indicaron que muchas familias comenzaron a elegir obsequios pequeños o decorativos con varios días de anticipación, aunque buena parte de la demanda sigue concentrándose en el último momento, especialmente entre este viernes y el domingo.