viernes 5 de diciembre 2025

Relevamiento

El arbolito de Navidad básico vs. el premium: cuánto sale armar cada uno en San Juan

Desde un arbolito básico por menos de $13.000 hasta una versión premium que supera los $130.000. Hay opciones para todos los gustos y presupuestos, tanto para quienes buscan algo sencillo como para quienes quieren un árbol lleno de brillo y diseño.

Por Florencia García
Se acerca la Navidad y con ella el ritual más esperado: armar el arbolito. En Tiempo de San Juan salimos a recorrer los locales más buscados por los sanjuaninos para descubrir cuánto cuesta vestir la casa de fiesta este año. En este relevamiento te vamos a mostrar cuánto cuesta armar arbolitos accesibles y prácticos, y árboles soñados, gigantes y llenos de detalles. Desde un armado completo por menos de $13.000 hasta una versión premium que ronda los $130.000, hay opciones para todos los bolsillos y estilos.

El arbolito más económico del mercado: $12.900 en Multimundo

Multimundo, conocido por su amplio surtido y precios accesibles, fue nuestro punto de partida para armar el arbolito más económico disponible.

El árbol

– Árbol de 60 cm (el más económico): $3.400

Disponible en verde, blanco o nevado, y en diferentes tamaños para quienes quieran invertir un poco más.

Adornos básicos

– Combo de 12 pelotitas surtidas: $1.800

– Juego de 6 pelotitas adicionales: $1.000

– Estrella para la punta: $1.000 (hay una opción más económica de $800)

– Guirnalda (metálica con estrellitas): $2.000

- Para este arbolito chico, recomiendan una tira de 100 luces de 4 metros: $4.699

(La opción LED más larga, de 9 metros, cuesta más y está pensada para árboles grandes o decoración del hogar).

Total del arbolito económico: $12.900

Con esa cifra, logramos armar un árbol sencillo, completo y listo para instalar. Una alternativa ideal para quienes buscan una Navidad económica sin resignar el espíritu festivo.

Además de arbolitos y adornos, Multimundo también ofrece una amplia variedad de pesebres para completar la decoración navideña. Hay alternativas para todos los gustos: desde modelos pequeños y simples hasta pesebres más elaborados, con mayor cantidad de figuras y detalles.

Pesebres económicos: desde $4.999, ideales para espacios reducidos o para quienes buscan una opción sencilla.

Pesebres medianos: con más figuras y terminaciones, en torno a los $9.000 a $12.000.

Pesebres premium: piezas más grandes, con materiales más detallados y mejor terminación, que llegan hasta los $18.999.

Una propuesta variada que permite acompañar el arbolito con un clásico infaltable de la Navidad, manteniendo opciones accesibles y de calidad.

El arbolito “premium” con todos los chiches: $130.000 en Río Shop

Para la segunda parte del relevamiento, visitamos Río Shop, donde la propuesta se orienta a un arbolito mucho más grande, sofisticado y con detalles decorativos de tendencia.

El árbol

– Árbol de 1,80 m, frondoso y de excelente terminación: $80.000

Decoración y accesorios premium

– Luces blancas (100 focos): $4.000

- Combo de pelotitas por 6: $4.500. Llevamos 3 para decorar todo el árbol

– Lameta brillantes para relleno (dos unidades): $3.500 cada una

– Estrella de punta (modelos desde $1.500 a $4.500). Nosotros elegimos una pieza calada de $2.500.

– Alternativa top: una estrella iluminada a pilas por $12.000.

– “Combos” prediseñados de decoración con estilos modernos y colores no tradicionales (precios y modelos variados). Nosotros elegimos una de $20.000

– Espigas decorativas para sumar volumen y brillo: $2.900 cada una. Además pueden usarse como centros de mesa después de Navidad.

Total del arbolito premium: $135.900

Además, Río Shop ofrece opciones en 3 cuotas con cualquier tarjeta de banco y hasta 6 cuotas sin recargo con Tarjeta Naranja. Los pagos en efectivo o con billeteras virtuales tienen descuento.

