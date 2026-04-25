sábado 25 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación en el mercado

Conseguir estacionamiento, el gran dolor de cabeza para vender y alquilar inmuebles en el centro sanjuanino

Referentes del sector inmobiliario advierten que el problema impacta tanto en propiedades residenciales como comerciales, acelera la migración hacia otras zonas y empuja una reconversión de usos en arterias clave. A esto se suma el costo de cocheras privadas y del sistema de Estacionamiento Controlado (ECO).

Por David Cortez Vega
Foto archivo.

Foto archivo.

Durante los primeros meses de 2026, la dificultad para conseguir estacionamiento en el microcentro sanjuanino comenzó a incidir de manera directa en el mercado inmobiliario, afectando tanto a propietarios como a potenciales compradores, inquilinos y comerciantes. Según coincidieron referentes del sector consultados por Tiempo de San Juan, el problema se volvió determinante al momento de concretar operaciones, especialmente en calles con alta circulación y trazado angosto, donde estacionar resulta cada vez más complejo.

Lee además
el top 3 de las arterias con mas casas en venta del centro de san juan, los precios y la depreciacion funcional
Mercado inmobiliario

El top 3 de las arterias con más casas en venta del centro de San Juan, los precios y la "depreciación funcional"
mas locales en venta, el fenomeno que tomo impacto en el comercio sanjuanino durante 2026 y que paso con la maldicion de una cuadra centrica
Mercado inmobiliario

Más locales en venta, el fenómeno que tomó impacto en el comercio sanjuanino durante 2026 y qué pasó con la "maldición" de una cuadra céntrica

Para Leonardo Pérez Tinto, vicepresidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan, hay calles donde el problema ya modificó directamente el perfil de uso. Según la autoridad, Avenida Córdoba ya se hizo prácticamente “inhabitable” para uso residencial. “Es muy incómodo vivir con todos los colectivos que pasan, no poder estacionar, no poder salir de los garages”, explicó a este diario.

Según detalló, esta situación no solo afecta la calidad de vida de quienes aún residen en el microcentro, sino que también desalienta a potenciales compradores o inquilinos. En paralelo, acelera un proceso que ya se venía observando, como el alquiler o venta de inmuebles para usos profesionales y comerciales.

El diagnóstico se completa con otro dato clave: conseguir una cochera mensual no solo es difícil, sino también costoso o poco accesible. “Casi ningún lado alquila de forma mensual, y cuando lo hacen es caro o en condiciones que no siempre son las mejores”, remarcó.

Para Pérez Tinto, muchas calles del microcentro son angostas, lo que genera dificultades incluso para instalar locales o consultorios. A esto se suma la falta de cocheras y la escasez de guarderías, según dijo. Para Pérez Tinto, muchas calles del microcentro son angostas, lo que genera dificultades incluso para instalar locales o consultorios. A esto se suma la falta de cocheras y la escasez de guarderías, según dijo.

Calles rápidas, poco funcionales para el comercio

Desde otra mirada, Mauricio Turell, presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, coincidió en que el estacionamiento se convirtió en un problema estructural del microcentro. “He visto muchos locales en alquiler en Avenida Córdoba, pero no tantos en calles como 25 de Mayo o San Luis. En esas zonas, la mayoría de los inmuebles están en venta”, indicó.

La explicación, según planteó, tiene que ver con las características propias de esas arterias. “Son calles angostas y de vía rápida. Entonces, cuesta pararse, cuesta estacionar. Así, el comercio no funciona bien”, sostuvo.

En ese contexto, el impacto no se limita al mercado inmobiliario. También alcanza a profesionales que históricamente tenían sus oficinas en el centro y que ahora empiezan a buscar alternativas.

“Hay muchos profesionales que se están yendo del microcentro. El estacionamiento es un tema muy preocupante”, resumió. “Hay muchos profesionales que se están yendo del microcentro. El estacionamiento es un tema muy preocupante”, resumió.

Cuánto cuesta alquilar una cochera en el microcentro

Ante este escenario, Tiempo de San Juan consultó a cocheras del microcentro para conocer la disponibilidad y los valores actuales. Según indicaron, quedan lugares disponibles para alquiler mensual de autos y camionetas. En cuanto a precios, el rango va desde los 60.000 hasta los 130.000 pesos mensuales, dependiendo de la ubicación y las condiciones del servicio.

¿Y el ECO?

A la falta de cocheras privadas se suma el impacto del sistema de Estacionamiento Controlado (ECO), que regula el uso del espacio público en el microcentro. Desde febrero de 2026, el esquema tuvo un aumento de entre el 20% y el 30%, con tarifas diferenciadas por zonas. La Zona 1 -que comprende el microcentro- concentra los valores más altos, mientras que la Zona 2 y la periferia presentan costos menores.

Temas
Seguí leyendo

La metamorfosis de una histórica esquina de San Juan: ahora es el estacionamiento de un gimnasio

Techint se instalará en San Juan: el "gancho minero" que sedujo a la empresa de un apuntado por Milei

Autos nacionales vs autos chinos en San Juan: qué ofrecen, precios y cómo financiarlos

En San Juan comenzó el boom por el álbum y las figuritas del Mundial 2026: en algunos kioscos se agotaron y cuánto cuestan

A dos meses del cierre de Fate: todavía hay stock de las últimas cubiertas en San Juan y destacan su relación precio-calidad

Con la temporada otoño-invierno en baja, en el comercio sanjuanino ya empiezan a mirar al Día del Padre

El autodespacho crece en San Juan como opción: al menos ya hay cuatro estaciones con ese servicio

Un evento minero pone a prueba la capacidad hotelera en San Juan y genera un fuerte impacto en Mendoza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
techint se instalara en san juan: el gancho minero que sedujo a la empresa de un apuntado por milei
Novedades

Techint se instalará en San Juan: el "gancho minero" que sedujo a la empresa de un apuntado por Milei

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

El costado futbolero del asesor comercial que quedó preso, acusado de estafar a una conocida estación de servicio por $200.000.000
Perfil

El costado futbolero del asesor comercial que quedó preso, acusado de estafar a una conocida estación de servicio por $200.000.000

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado
En las redes

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: "En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado"

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Como el caso que destapó las "Propofest", en San Juan denunciaron el robo de medicamentos en un hospital público

Cayó el presunto líder de una banda narco en el Barrio Aramburu: le secuestraron cocaína, marihuana y dinero
Rivadavia

Cayó el presunto líder de una banda narco en el Barrio Aramburu: le secuestraron cocaína, marihuana y dinero

Golpe contra banda narco: allanan tres domicilios y secuestran drogas en Rawson, Capital y Rivadavia
Gendarmería Nacional

Golpe contra banda narco: allanan tres domicilios y secuestran drogas en Rawson, Capital y Rivadavia

Te Puede Interesar

Techint se instalará en San Juan: el gancho minero que sedujo a la empresa de un apuntado por Milei
Novedades

Techint se instalará en San Juan: el "gancho minero" que sedujo a la empresa de un apuntado por Milei

Por Natalia Caballero
Pacientes que están solos en el Hospital Rawson, una problemática en aumento y que afecta a personas cada vez más jóvenes.
Cruda tendencia

Los "solos" del Hospital Rawson: mayoría de hombres y cada vez más jóvenes

Por una chispita de soldadura, se incendió un depósito en Santa Lucía: así quedó el lugar
Video

Por una "chispita" de soldadura, se incendió un depósito en Santa Lucía: así quedó el lugar

Autos nacionales vs autos chinos en San Juan: qué ofrecen, precios y cómo financiarlos
Relevamiento

Autos nacionales vs autos chinos en San Juan: qué ofrecen, precios y cómo financiarlos

De lo profundo de La Bebida al sueño del pibe: quién es Milo, la joyita sanjuanina que deslumbró a River
Historia

De lo profundo de La Bebida al "sueño del pibe": quién es Milo, la joyita sanjuanina que deslumbró a River