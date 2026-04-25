Conseguir estacionamiento, el gran dolor de cabeza para vender y alquilar inmuebles en el centro sanjuanino

Durante los primeros meses de 2026, la dificultad para conseguir estacionamiento en el microcentro sanjuanino comenzó a incidir de manera directa en el mercado inmobiliario , afectando tanto a propietarios como a potenciales compradores, inquilinos y comerciantes. Según coincidieron referentes del sector consultados por Tiempo de San Juan, el problema se volvió determinante al momento de concretar operaciones, especialmente en calles con alta circulación y trazado angosto, donde estacionar resulta cada vez más complejo.

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Para Leonardo Pérez Tinto, vicepresidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan, hay calles donde el problema ya modificó directamente el perfil de uso. Según la autoridad, Avenida Córdoba ya se hizo prácticamente “inhabitable” para uso residencial. “Es muy incómodo vivir con todos los colectivos que pasan, no poder estacionar, no poder salir de los garages”, explicó a este diario.

Según detalló, esta situación no solo afecta la calidad de vida de quienes aún residen en el microcentro, sino que también desalienta a potenciales compradores o inquilinos. En paralelo, acelera un proceso que ya se venía observando, como el alquiler o venta de inmuebles para usos profesionales y comerciales.

El diagnóstico se completa con otro dato clave: conseguir una cochera mensual no solo es difícil, sino también costoso o poco accesible. “Casi ningún lado alquila de forma mensual, y cuando lo hacen es caro o en condiciones que no siempre son las mejores”, remarcó.

Para Pérez Tinto, muchas calles del microcentro son angostas, lo que genera dificultades incluso para instalar locales o consultorios. A esto se suma la falta de cocheras y la escasez de guarderías, según dijo. Para Pérez Tinto, muchas calles del microcentro son angostas, lo que genera dificultades incluso para instalar locales o consultorios. A esto se suma la falta de cocheras y la escasez de guarderías, según dijo.

Calles rápidas, poco funcionales para el comercio

Desde otra mirada, Mauricio Turell, presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, coincidió en que el estacionamiento se convirtió en un problema estructural del microcentro. “He visto muchos locales en alquiler en Avenida Córdoba, pero no tantos en calles como 25 de Mayo o San Luis. En esas zonas, la mayoría de los inmuebles están en venta”, indicó.

La explicación, según planteó, tiene que ver con las características propias de esas arterias. “Son calles angostas y de vía rápida. Entonces, cuesta pararse, cuesta estacionar. Así, el comercio no funciona bien”, sostuvo.

En ese contexto, el impacto no se limita al mercado inmobiliario. También alcanza a profesionales que históricamente tenían sus oficinas en el centro y que ahora empiezan a buscar alternativas.

“Hay muchos profesionales que se están yendo del microcentro. El estacionamiento es un tema muy preocupante”, resumió. “Hay muchos profesionales que se están yendo del microcentro. El estacionamiento es un tema muy preocupante”, resumió.

Cuánto cuesta alquilar una cochera en el microcentro

Ante este escenario, Tiempo de San Juan consultó a cocheras del microcentro para conocer la disponibilidad y los valores actuales. Según indicaron, quedan lugares disponibles para alquiler mensual de autos y camionetas. En cuanto a precios, el rango va desde los 60.000 hasta los 130.000 pesos mensuales, dependiendo de la ubicación y las condiciones del servicio.

¿Y el ECO?

A la falta de cocheras privadas se suma el impacto del sistema de Estacionamiento Controlado (ECO), que regula el uso del espacio público en el microcentro. Desde febrero de 2026, el esquema tuvo un aumento de entre el 20% y el 30%, con tarifas diferenciadas por zonas. La Zona 1 -que comprende el microcentro- concentra los valores más altos, mientras que la Zona 2 y la periferia presentan costos menores.